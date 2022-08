A turbulência dos cancelamentos de voos afeta até empresa brasileira

As heranças deixadas pela crise sanitária continuam gerando enorme turbulência no setor aéreo, um dos mais afetados pelos lockdowns e fechamentos das fronteiras durante os últimos dois anos. É cada vez mais frequente as companhias aéreas reduzirem ou cancelarem a oferta de voos em comparação ao período pré-pandemia, segundo reportagem da Bloomberg. No levantamento realizado pela consultoria Círio, ao menos dezenove grandes empresas aéreas globais registram aumento no corte de voos e nos cancelamentos. A Virgin Australia lidera a primeira posição do ranking com um corte de 2,2 mil voos, uma taxa de 5,9% do total de sua programação. Para termos de comparação, em 2019 os cortes da companhia foram de apenas 1,4% no total de voos programados. Em seguida aparecem a KLM, com taxa de 5,8%, e a Air New Zeland, com taxa de 3,7%. A Latam, companhia chileno-brasileira, figura na 11ª posição, com uma taxa de 1,2%.

A pandemia levou a demissões em massa no setor aéreo e as companhias alegam agora dificuldade de administrar a rápida retomada e aumento da demanda. A Air New Zeland comunicou que está contratando 1 000 profissionais para fortalecer sua operação. Apesar dos esforços em aumentar o quadro de profissionais após o desfalque deixado pela pandemia, a retomada dos serviços do setor ainda deve demorar anos, segundo especialistas. Além do caos herdado da pandemia, as aéreas enfrentam um cenário macroeconômico diverso com a guerra no leste europeu e o aumento do preço diesel, que tem pressionado bastante as margens das companhias.

A brasileira Gol vai cortar 10% de toda sua oferta de voos em razão do aumento de custos. Com rotas reduzidas, a medida deve refletir em maiores aumentos nos preços das passagens. A decisão aconteceu após a divulgação do prejuízo de 2,85 bilhões de reais da companhia no segundo trimestre do ano.