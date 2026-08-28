ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

A tradição que não perde o brilho: AngloGold moderniza minas centenárias e amplia a produção de ouro

Com quase dois séculos de atuação no Brasil, a mineradora AngloGold combina tecnologia e responsabilidade socioambiental para crescer

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 05h30
Operação em Minas Gerais: tecnologia amplia eficiência
Operação em Minas Gerais: tecnologia amplia eficiência (./Divulgação)
Continua após publicidade
A tradição que não perde o brilho: AngloGold moderniza minas centenárias e amplia a produção de ouro Priorizar nos meus resultados Google

Quase 200 anos de atividade não impediram a AngloGold Ashanti de se reinventar. A mineradora sul-africana, que atua no Brasil desde o século XIX, vive um período marcado pelo aumento da produção, por investimentos em tecnologia e pela busca de novas formas de operar. Em 2025, suas minas brasileiras produziram 326 000 onças (equivalentes a 9,2 toneladas) de ouro. No primeiro trimestre deste ano foram extraídas 67 000 onças, alta de 16% em relação ao mesmo período de 2025. A companhia vem modernizando equipamentos, testando soluções elétricas em minas subterrâneas e investindo em segurança e inovação. Em escala global, encerrou o ano passado com geração recorde de caixa, de 2,9 bilhões de dólares. “O Brasil continuará sendo um dos principais ativos estratégicos da AngloGold Ashanti no mundo”, afirma Luis Otávio de Lima, presidente para a América Latina. A combinação entre resultados e capacidade de adaptação ajuda a explicar a escolha da empresa como destaque do setor de mineração no ranking TOP30.

Luis de Lima: “O Brasil continuará sendo um dos nossos ativos estratégicos”
Luis de Lima: “O Brasil continuará sendo um dos nossos ativos estratégicos” (Cassia Cinque/.)

O bom momento também aparece nos indicadores financeiros. Em 2025, a AngloGold teve receita de 10 bilhões de dólares, salto de 70% na comparação com o ano anterior. O Ebitda ajustado chegou a 6,3 bilhões de dólares, enquanto o fluxo de caixa livre avançou 204%, para 3 bilhões. A valorização do ouro foi um dos principais fatores por trás do resultado, mas a companhia também ganhou eficiência. Com a melhora do caixa, anunciou 1,8 bilhão de dólares em dividendos aos acionistas e manteve recursos para financiar a exploração de novas reservas e a modernização das minas. “Nossa principal oportunidade de crescimento está em aproveitar melhor as minas que já operamos em Minas Gerais”, diz Lima. Para Giorgio de Tomi, professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a estratégia revela maturidade. “Existe uma governança bem estabelecida na empresa”, diz.

Siga
Continua após a publicidade

A AngloGold também investe em inovações para tornar as minas mais eficientes. Em Minas Gerais, colocou em operação a primeira carregadeira elétrica utilizada em uma mina subterrânea no país e iniciou testes com uma betoneira elétrica para o transporte de concreto nas galerias. Sistemas de monitoramento permitem acompanhar o desempenho dos equipamentos e antecipar possíveis falhas. Os avanços operacionais são acompanhados por iniciativas sociais: em 2026, o Instituto AngloGold destinará 30 milhões de reais a setenta projetos em Minas Gerais. A mineradora mantém ainda 10 000 hectares de áreas protegidas e, desde 2021, reduziu em 60% as emissões de gases de efeito estufa. É assim que a AngloGold busca extrair mais valor de suas minas sem depender apenas do aumento da produção. Ao combinar tecnologia, eficiência e responsabilidade socioambiental, transforma a experiência bicentenária em uma vantagem para seguir crescendo no Brasil.

Publicado em VEJA, agosto de 2026, edição VEJA Negócios nº 29

Publicidade
TAGS:
Mineração
Negócios
TOP30: As Melhores Empresas do Brasil
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).