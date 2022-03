A tática de Bolsonaro para alçar Landim como CEO da Petrobras

Empossado como presidente da Petrobras com a missão de “controlar” os preços praticados pela petroleira, o general Joaquim Silva e Luna pode estar com os dias contados.. Fontes de dentro da companhia veem uma “fritura” em público de Silva e Luna e dizem que Bolsonaro se prepara para uma “jogada de mestre” para o tirá-lo do comando da empresa. Seu substituto seria Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo e recentemente alçado ao conselho da estatal.

Como o general Silva e Luna tem contrato como presidente da Petrobras até o primeiro trimestre de 2023, ele, em tese, só sairia do comando da companhia no ano que vem. Mas há uma “brecha” no estatuto da companhia que favorece aos interesses de seu acionista controlador, no caso a União. Segundo o artigo 19 do estatuto social da Petrobras, “é assegurado aos acionistas titulares de ações preferenciais, que representem em conjunto, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social, eleger e destituir um membro do Conselho de Administração, em votação em separado na Assembleia Geral”. Outro trecho do estatuto rege que o presidente da companhia deve fazer parte do conselho — esse é o calcanhar de Aquiles para Silva e Luna.

Controlador da empresa e detentor da maioria dos assentos no conselho de administração, Bolsonaro prepara-se para destituir o general Silva e Luna de sua cadeira no conselho — a próxima assembleia de acionistas está marcada para 13 de abril. Ao conseguir a aprovação da saída de Silva e Luna do conselho, Bolsonaro terá caminho livre para nomear um novo presidente, cargo que, segundo os planos seria ocupado por Rodolfo Landim. Nos últimos dias, o presidente da República, em entrevista a TV Ponta Negra, deixou claro a sua insatisfação com a política empregada pela empresa. “Todo mundo no governo — ministros, secretários, diretores de empresas, presidentes de estatais — pode ser substituído se não estiver fazendo o trabalho a contento”, disse ele. “Não quer dizer que vai ser trocado ou que não vai ser trocado. Eu só não posso trocar o vice-presidente da República, o resto todos podem ser trocados, obviamente por motivo de produtividade, falha ou omissão no respectivo serviço”, afirmou Bolsonaro.

Questionado se o conselho de administração aceitaria a troca do general no comando da empresa sem tomar uma providência, um membro disse: “Bolsonaro pode fazer o que quiser. O conselho pode complicar, atrasar [o processo], mas no final quem manda é quem tem 51% dos votos”. Procurado pela reportagem, Landim preferiu não se posicionar sobre o caso. Seu nome, a princípio, seria ligado à presidência do conselho de administração. Caso seja, de fato, o sucessor de Silva e Luna, não poderá acumular as funções. Nos bastidores, há uma ala que defende que Silva e Luna se demita e evite um processo de deterioração de sua imagem, como no caso de seu predecessor na presidência da empresa, Roberto Castello Branco.