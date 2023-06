A tacada certeira do C6 para show da Taylor Swift, com pré-venda exclusiva

A pré-venda dos ingressos para o aguardado show da cantora Taylor Swift no Brasil foi um sucesso estrondoso. Os ingressos oferecidos exclusivamente para clientes C6 Bank Mastercard esgotaram em menos de 40 minutos, enquanto a fila de espera alcançou a marca impressionante de 1 milhão de pessoas. Esses números foram monitorados pelo C6 Bank, mas os dados oficiais serão divulgados pela empresa de eventos Time for Fun, na segunda-feira, dia 12.

Os clientes do C6 Bank tiveram a oportunidade de adquirir os ingressos em primeira mão, antes do público em geral, devido a uma parceria entre o banco e a cantora. No entanto, apesar do enorme sucesso da pré-venda, alguns consumidores relataram nas redes sociais problemas operacionais com o cartão do C6 Bank, como compras negadas e limites não liberados.

Os shows da turnê “The Eras Tour” de Taylor Swift serão realizados no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, em 18 de novembro, e em São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 25 e 26 de novembro. O espetáculo promete ser uma celebração de todas as eras musicais da artista. Serão apresentadas 44 músicas, divididas em dez blocos, para proporcionar aos fãs (os swifties, como se chamam uns aos outros) uma experiência musical memorável. Os últimos álbuns de Taylor Swift, que não puderam receber uma turnê devido à pandemia da Covid-19, terão destaque especial nessa turnê.

Além do Brasil, Taylor levará sua turnê para o México e a Argentina. De acordo com uma estimativa feita pela revista Forbes, a turnê da cantora tem o potencial de se tornar a mais lucrativa da história, estimando-se que possa gerar impressionantes 1,5 bilhão de dólares em vendas de ingressos.