A ‘superstição’ que é uma ‘viagem’ por trás da oferta de Musk pelo Twitter

Apesar de ser fervoroso crédulo da ciência, inclusive com projeto audacioso de conectar o cérebro humano ao computador, o bilionário e empresário Elon Musk tem se inclinado também para as superstições — aquelas populares crenças irracionais e sem fundamento científico — em torno do número 420. Ou seria uma provocação bem humorada? O número, que faz referência às 4 horas 20 minutos, que seria o horário para se usar maconha, já foi cravado inúmeras vezes nas propostas e ofertas de Musk.

Superstição ou provocação, a oferta de compra do Twitter por 54,20 dólares por ação traz novamente o número à tona. A proposta acontece dias após o bilionário ter se tornado sócio majoritário da rede social e ter negado a proposta de integrar o conselho de administração do Twitter. “O número de 54,20 dólares por ação é notável, pois Musk gosta de fazer referência a ‘420’ – um horário bem conhecido na cultura da cannabis”, dizem os analistas da Seeking Alpha, serviço norte-americano de conteúdo para o mercado financeiro.

Se integrasse o conselho da empresa, Musk ficaria limitado a ampliar sua atual participação de 9,2% para no máximo 14,9%. A limitação de investimento aparentemente o fez desistir do posto para, dias depois, oferecer uma proposta de compra total da rede. “Estou oferecendo a compra de 100% do Twitter por US$ 54,20 por ação em dinheiro, um prêmio de 54% sobre o dia anterior ao meu investimento no Twitter e um prêmio de 38% sobre o dia anterior ao anúncio público do meu investimento”, disse Musk em um comunicado, destinado ao presidente do conselho do Twitter, Bret Taylor.

Antes de recusar a proposta ao conselho, Musk postou no Twitter uma foto sua fumando maconha durante sua participação no podcast de Joe Rogan, em 2018. Na época, a atitude do empresário fez as ações da Tesla despencarem. “A próxima reunião do conselho do Twitter será acesa”, tuitou Musk.

A referência mais explícita de Musk aconteceu em 7 de agosto de 2018, quando ele tuitou que estava considerando tornar a Tesla uma empresa de capital fechado por 420 dólares por ação. Nesse momento, a empresa enfrentava uma crise de caixa para impulsionar a produção de seu carro-chefe, o Model 3 sedã. Em 2019, o empresário fez novamente uma apologia ao número quando as ações da Tesla foram avaliadas acima de 420 dólares. “Uau, as ações estão nas nuvens”, comemorou no Twitter, rede da qual ele agora quer ter o controle total.