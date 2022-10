A solução de Paulo Guedes para pagar a grande promessa de Bolsonaro

Atualizado em 19 out 2022, 14h05 - Publicado em 19 out 2022, 12h07

Por Larissa Quintino

Onipresente durante a campanha de Jair Bolsonaro (PL) à Presidência em 2018, o ministro da Economia, Paulo Guedes, agora vive um papel de esconde-esconde de sua imagem. Ora participa de programas de televisão e é celebrado por Bolsonaro, ora tem sua participação em um eventual segundo mandato questionada apor aliados. No entanto, Guedes segue firme na campanha. Em mais um evento com empresários, o ministro voltou a comemorar os feitos econômicos do governo, criticou os governo anteriores e voltou a responder sobre como o atual governante pode fazer para pagar uma de suas maiores promessas eleitorais: o Auxílio Brasil de 600 reais de forma permanente.

Segundo o ministro, a saída está no projeto de Reforma do Imposto de Renda, o qual ele classificou de “incontornável”. “Vamos colocar mais 200 reais no Auxilio Brasil tributando lucros e dividendos. Eu avisei amigos empresários”, disse durante o Brasil Export, fórum de logística e infraestrutura portuária, que aconteceu em Brasília. De acordo com o ministro, outras economias já adotam esse tipo de tributação e ser contrário a ele “não é inteligente” por parte dos empresários.

Não é a primeira vez que Guedes defende a tributação de lucros e dividendos para bancar programas sociais. Essa defesa, inclusive, foi usada por ele em setembro do ano passado para articular junto com partidos de oposição, entre eles o PT, a aprovação do texto na Câmara dos Deputados. A proposta, entretanto, segue parada no Senado. Na ocasião, o dinheiro arrecadado seria a fonte de receita para pagar o benefício este ano. Como o projeto não foi aprovado, o governo buscou espaço fiscal com a PEC dos Precatórios, que furou o teto de gastos em mais de 100 bilhões de reais, já que não havia nova fonte de despesa indicada.

O recurso para bancar a proposta de Bolsonaro tem sido uma das grandes dúvidas em torno das campanhas, tanto de Bolsonaro quanto de Lula. Isso porque o Ministério da Economia de Guedes previu, na Lei Orçamentária Anual (PLOA), o Auxílio Brasil a ser pago no valor de 405 reais, sendo os 600 reais autorizados pela PEC das Bondades válido até o fim do ano.

Picanha e cerveja

Durante a palestra a empresários, Guedes utilizou um tom de palanque eleitoral para fazer campanha para Bolsonaro. Sem diretamente pedir votos ao presidente ou criticar nominalmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que disputa o segundo turno com Bolsonaro, o ministro utilizou uma das principais marcas de Lula na campanha deste ano para se opor ao ex-presidente: a picanha e a cerveja. “Ficam aí falando agora de picanha e cerveja, não têm noção do que aconteceu, último lugar no Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), crescimento zero”, disse.

Guedes afirmou que o país vive um momento importante, com uma decisão de continuar no caminho da prosperidade, “que é o caminho de agora”, ou o da mediocridade, segundo ele, vivida em governos anteriores.