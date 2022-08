A semana que pode decidir uma das maiores apostas eleitorais de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) viverá dias decisivos nesta semana no que diz respeito a sua maior aposta eleitoral: o Auxílio Brasil. O benefício turbinado, de 400 para 600 reais, tem vigência até o fim deste ano e a sinalização se o presidente irá cumprir a promessa de manter o valor em 2023 precisa estar no Orçamento. O governo tem até quarta-feira, 31 de agosto, para enviar ao Congresso a o projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA), com ou sem a previsão dos 600 reais em 2023. Caso a previsã orçamentária para manter o valor do benefício não esteja no texto, os adversários do presidente, sobretudo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), devem ganhar novas munições para atacar a campanha para a reeleição de Bolsonaro muito próximos a data da eleição, em 2 de outubro.

Em atos de campanha, Bolsonaro declarou a seus apoiadores que já havia conversado com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, para incluir um indicativo de aumento no Orçamento do ano que vem. No entanto, a medida encontra resistências da equipe econômica. Isso porque o custo dessa manutenção giraria em torno de 50 bilhões de reais para o próximo, ano segundo cálculos dos técnicos do ministéiro e não haveria espaço fiscal para a medida. Para viabilizar o aumento do benefício que está vigente, o governo de Bolsonaro aprovou PECs que autorizaram furos bilionários no teto de gastos. E a alternativa vista pelo governo para o cumprimento da promessa de campanha deve ir pelo mesmo caminho, ou seja, sem a inclusão dos 600 reais na peça orçamentária a ser votada pelo Congresso, mas com a possível autorização de um novo furo no teto de gastos caso Bolsonaro seja eleito, mas sem a proposta no Orçamento.

O ministro da Casa Civil, senador Ciro Nogueria (PP), sinalizou que esse realmente deve ser o caminho seguido pelo governo. “No dia seguinte à vitória do presidente Jair Bolsonaro nas eleições, estarei com o Congresso tratando das medidas que vamos aprovar para garantir o pagamento dos R$ 600 aos beneficiários do Auxílio Brasil em 2023”, disse Nogueira na semana passada em uma rede social.

A estratégia, no entanto, deve virar arma nas mãos dos adversários. Durante o debate realizado TV Bandeirantes, Lula classificou como “mentira” a promessa de Bolsonaro na manutenção dos 600 reais. O petista relembrou durante uma réplica a Bolsonaro que a previsão de manutenção não estava na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) sancionada em agosto pelo governo. “É importante lembrar que a manutenção dos 600 reais não está na LDO que foi mandada para o Congresso Nacional. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar”, afirmou, repetindo um argumento utilizado também na sabatina do Jornal Nacional. Vale lembrar no entanto que a aprovação no Congresso ocorreu antes da conclusão da votação da PEC das Bondades, que furou o teto em 41 bilhões de reais para financiar o benefício até o fim deste ano. A LOA, então, seria a primeira peça orçamentária após a vigência do benefício turbinado.