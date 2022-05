A sala VIP de 37 milhões de dólares

Eleito por oito anos consecutivos o melhor aeroporto do mundo — tendo perdido no ano passado o título para o terminal no Qatar, o aeroporto de Cingapura vai ficar ainda mais luxuoso. Para além de cinema, jardins e cascatas que ornamentam o terminal, o local vai ganhar uma nova e milionária sala VIP. Nesta semana, o empreendimento de 37 milhões de dólares, equivalente a 185 milhões de reais, será inaugurado. Entre os ‘mimos’ aos passageiros estão quartos privativos, chuveiros, estações de cozinha e bares de coquetéis com vista para a pista.

Segundo a empresa aérea, os lounges SilverKris e Krisflyer Gold no Terminal 3 têm 30% mais assentos e espaço do que anteriormente e podem acomodar cerca de 1.150 passageiros no total, disse a Singapore Airlines em comunicado na segunda-feira, um dia antes de abrir o SilverKris Lounge de primeira classe e o chamado Private Room, a seção mais exclusiva.

As instalações estão reabrindo cerca de um ano depois do programado originalmente. Com a Covid-19, a Singapore Airlines registrou perda recorde. A empresa transportou apenas 457.000 passageiros no ano fiscal até março de 2021, uma queda de 98%. Agora, com recuo da emergência sanitária e a flexibilização de regras para visitantes em Cingapura (sem testes obrigatórios ou quarentenas), a empresa espera um impulso nas viagens.

Até setembro, a empresa espera operar 67% de sua capacidade pré-Covid. A Singapore Airlines transportou 1,45 milhão de passageiros em abril, a maior contagem mensal desde o início da pandemia. Apenas 110.300 voaram no mesmo mês do ano passado, quando Cingapura estava praticamente fechada para o resto do mundo. “A abertura desses lounges neste momento sinaliza nosso compromisso com a marca premium e a estratégia de crescimento da Singapore Airlones. Isso reforça nossa posição como companhia aérea âncora do Aeroporto de Changi e reflete nossa confiança no futuro de Cingapura como um hub aéreo global proeminente”, disse o CEO da companhia, Goh Choon Phong, em comunicado.

Luxo

A companhia aérea trabalhou com a empresa de design americana Hirsch Bedner Associates na remodelação dos lounges. Têm acesso ao espaço VIP os passageiros que viajam em cabines premium e membros prioritários do programa de passageiro frequente da companhia. As salas de dia possuem camas Tempur Zero Gravity, que custam cerca de 4.600 dólares e podem ser reservadas ao entrar no lounge. Opções semelhantes estão disponíveis em seções de primeira classe, abertas a passageiros que voam com a companhia aérea e membros da Star Alliance. A TAP, parceira da Azul, e a Avianca, que deve formar uma holding com a Gol, são empresas membros da Star Alliance.

Além das camas, o SilverKris Lounge tem uma área tranquila, uma sala de jantar principal, uma sala de estar com sofás e uma área aberta em estilo de pátio. Os clientes no bar terão uma visão das aeronaves decolando e pousando. O KrysFlyer Gold Lounge também tem vista para a pista e uma área de jantar maior, bem como chuveiros que não eram oferecidos antes.

