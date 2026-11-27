A saia justa de Trabuco envolvendo o Banco do Brasil e o Bradesco
Futuro ministro herdará discussão sobre regras de provisionamento de perdas no agronegócio que pode beneficiar também seu antigo empregador
Luiz Carlos Trabuco terá de lidar, na Fazenda, com uma discussão regulatória que interessa diretamente ao banco que deixará para assumir o ministério. O Banco do Brasil mantém conversas com o governo e o Banco Central para flexibilizar as regras de contabilização de perdas com o crédito rural. Eventuais mudanças de alcance geral poderão beneficiar também instituições privadas, entre elas o Bradesco.
O banco presidido por Trabuco tem uma carteira de crédito rural para empresas de 57,7 bilhões de reais, volume 30,2% superior ao registrado há um ano. Em seu último balanço, a instituição atribuiu parte do aumento das despesas com provisões à concentração de vencimentos de operações do segmento rural.
O Banco do Brasil, por sua vez, viu seu lucro encolher 66,5% no terceiro trimestre, para 1,27 bilhão de reais, pressionado sobretudo pelos calotes no campo. Nesta quinta-feira, 26, o banco voltou a prestar esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários sobre as discussões regulatórias, afirmando que ainda não houve alteração das regras.
A decisão sobre uma eventual mudança na resolução caberá ao Conselho Monetário Nacional, colegiado que Trabuco passará a presidir em 2027. A discussão coloca em evidência um dos desafios do futuro ministro: arbitrar questões regulatórias que afetam diretamente o setor do qual acaba de sair.