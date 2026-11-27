Luiz Carlos Trabuco terá de lidar, na Fazenda, com uma discussão regulatória que interessa diretamente ao banco que deixará para assumir o ministério. O Banco do Brasil mantém conversas com o governo e o Banco Central para flexibilizar as regras de contabilização de perdas com o crédito rural. Eventuais mudanças de alcance geral poderão beneficiar também instituições privadas, entre elas o Bradesco.

O banco presidido por Trabuco tem uma carteira de crédito rural para empresas de 57,7 bilhões de reais, volume 30,2% superior ao registrado há um ano. Em seu último balanço, a instituição atribuiu parte do aumento das despesas com provisões à concentração de vencimentos de operações do segmento rural.

O Banco do Brasil, por sua vez, viu seu lucro encolher 66,5% no terceiro trimestre, para 1,27 bilhão de reais, pressionado sobretudo pelos calotes no campo. Nesta quinta-feira, 26, o banco voltou a prestar esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários sobre as discussões regulatórias, afirmando que ainda não houve alteração das regras.

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A decisão sobre uma eventual mudança na resolução caberá ao Conselho Monetário Nacional, colegiado que Trabuco passará a presidir em 2027. A discussão coloca em evidência um dos desafios do futuro ministro: arbitrar questões regulatórias que afetam diretamente o setor do qual acaba de sair.