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A riqueza dos aromas: Perfumes de nicho atraem grifes de luxo e ganham espaço no Brasil

A alta perfumaria ganha espaço com novas butiques que apostam em fragrâncias autorais 

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 06h00
Interior de uma loja Guerlain com prateleiras iluminadas exibindo perfumes coloridos, um monitor mostrando frutas cítricas e uma mesa de centro com revista.
Guerlain: uma história centenária que começou com o sobrinho de Napoleão (Mortatti Studio/.)
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Em 1853, o casamento de Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, com a aristocrata espanhola Eugénia de Montijo deu origem a um clássico da perfumaria. Para presentear a mulher, o imperador da França encomendou ao perfumista Pierre-François-Pas­cal Guerlain uma fragrância exclusiva. Nascia assim a Eau de Cologne Impériale, apresentada em um frasco decorado com 69 abelhas em relevo, uma referência ao símbolo imperial adotado por Napoleão Bonaparte. A criação rendeu a Guerlain o título de perfumista oficial da imperatriz e lhe abriu as portas de outras cortes europeias. O prestígio conquistado entre monarcas atravessou gerações e tornou-se parte da identidade da marca. Quase um século e meio depois daquela encomenda imperial, a Guerlain iniciou uma nova etapa de expansão internacional ao ser comprada, em 1994, pelo conglomerado de luxo LVMH. No Brasil, começou a vender seus produtos em 2012, por meio de varejistas como a francesa Sephora. Em 2019, chegou ao comércio eletrônico e às lojas de aeroportos. Agora, avança com um endereço próprio: em maio de 2026, abriu uma butique no Mata Lab, espaço de moda e beleza na Cidade Matarazzo, complexo que também abriga o hotel Rosewood, em São Paulo. O luxo que já perfumou a realeza europeia fareja agora o mercado brasileiro.

Alto valor

Algumas das fragrâncias mais caras disponíveis no mercado brasileiro

FEMININO

Frasco de perfume cilíndrico roxo com tampa da mesma cor, detalhes dourados na base da tampa e na etiqueta retangular com os dizeres Kristina 2024 Tiziana Terenzi
Fabricante: Tiziana Terenzi (Itália) / Perfume: Kristina Extrait de Parfum / Preço e volume: 5 299 reais por 100 ml (Divulgação/.)
Frasco de perfume Amouage Guidance 46, retangular, com líquido em tons de pêssego e vermelho escuro. A tampa é dourada e bege, com formato de cúpula canelada. No centro, um emblema prateado e o nome AMOUAGE GUIDANCE 46 em letras brancas
Fabricante: Amouage (Omã) / Perfume: Guidance 46 Extrait de Parfum / Preço e volume: 4 729 reais por 100 ml (Divulgação/.)

MASCULINO

 

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Frasco de perfume Amouage Jubilation 40, dourado e retangular, com tampa em formato de coroa e uma pedra azul no topo. O rótulo dourado exibe o nome AMOUAGE JUBILATION 40 em letras pretas, e um brasão circular dourado no centro.
Fabricante: Amouage (Omã) / Perfume: Jubilation Man 40 Extrait de Parfum / Preço e volume: 4 729 reais por 100 ml (Divulgação/.)
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Frasco de perfume dourado com tampa prateada e um cavalo dourado em relevo, ao lado de uma caixa preta com um selo prateado da marca Parfums de Marly
Fabricante: Parfums de Marly (França) / Perfumes: Eragon, Valero e Carios, todos na versão Extrait de Parfum /Preço e volume: 4 900 reais por frasco de 100 ml (Divulgação/.)

A história da Guerlain reúne os ingredientes que distinguem a alta perfumaria: tradição, exclusividade, matérias-primas raras e criações assinadas por perfumistas. Nesse universo, que também abriga as chamadas marcas de nicho, o preço reflete tanto o conteúdo quanto a história e a apresentação de cada fragrância. “São produtos cujos consumidores reconhecem o porquê dos valores e seus benefícios”, afirma Viviane Fernandes Koyama, gerente de marca da Guerlain no Brasil. Em dezembro, a boutique receberá uma das apenas 53 peças do Bouquet de la Mariée: um perfume de 1 litro, em frasco esculpido pelo joalheiro Philippe Ferrandis, que custará 140 000 reais.

Infográfico sobre o mercado de perfumes. Título Cheiro de dinheiro. Vendas de fragrâncias devem crescer no Brasil e no mundo, com avanço da perfumaria de nicho (em dólares). Ícone de frasco de perfume rosa com cifrão. Mercado global de perfumes: faturamento de 58,4 bilhões em 2025, projetado para 89,6 bilhões em 2031. Mercado brasileiro de perfumes: faturamento de 2,2 bilhões em 2025, projetado para 3,6 bilhões em 2034. Perfumaria de nicho no mundo: faturamento de 9,2 bilhões em 2025, projetado para 17,4 bilhões em 2034. Perfumaria de nicho no Brasil: faturamento de 400 milhões em 2025, projetado para 780 milhões em 2034. Fonte: Deep Market Insights
(./.)
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A chegada da empresa ao Brasil ocorre em um momento favorável ao segmento. Segundo um recente estudo realizado pela consultoria Deep Mar­ket Insights, o mercado brasileiro de perfumaria de nicho faturou cerca de 400 milhões de dólares no ano passado e deve quase dobrar até 2034. Esse avanço ajuda a explicar por que a Guerlain tem companhia em seu novo endereço no país. Neste ano, a italiana Acqua di Parma, a espanhola Loewe e a francesa Parfums de Marly também abriram lojas próprias no Mata Lab.

Pessoa de costas, com cabelos loiros e casaco marrom, observando uma prateleira iluminada com diversos frascos de perfume em uma loja.
Neeche Haute Parfumerie: butiques próprias para ampliar o faturamento (Reprodução/.)

As três casas já tinham presença no Brasil desde 2019, quando passaram a integrar o portfólio da Neeche Haute Parfumerie, rede de butiques da Prestige Cosméticos, importadora e distribuidora brasileira de perfumes e cosméticos de luxo. Com quatro pontos de venda no estado de São Paulo, a Neeche surgiu para preencher uma lacuna identificada por Evelyse Britto, diretora-executiva da Prestige: faltava no país um espaço capaz de atender às exigências das marcas de nicho, da apresentação dos produtos ao atendimento. “Foi quando enxerguei não apenas uma oportunidade de negócio, mas a possibilidade de abrir caminho para uma nova categoria no mercado brasileiro”, afirma. Juntas, as três grifes respondem por 28% do faturamento da Neeche, fatia que a executiva espera ampliar com as butiques próprias. Além de aproximar o consumidor do universo de cada marca, os novos endereços oferecem coleções exclusivas. A Loewe traz a Crafted Collection, com fragrâncias inspiradas em oud — resina aromática de origem asiá­tica —, notas florais e baunilha. Por sua vez, a Acqua di Parma reserva à loja a linha Buongiorno. Já a Parfums de Marly apresenta a Les Extraits, coleção de fragrâncias intensas e concentradas.

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Interior de uma loja de cosméticos movimentada, com muitas pessoas, principalmente mulheres, circulando entre balcões e prateleiras cheias de produtos de maquiagem e beleza. Placas com nomes de marcas como Chanel e Sephora são visíveis, indicando um ambiente de compras de luxo.
Loja da Sephora: a varejista introduziu marcas consagradas no país (Tracey Welch/Dave Benett/Sephora/Getty Images)

Com preços que variam de 900 a 9 000 reais (veja o quadro), os perfumes de nicho se diferenciam das linhas de grande consumo pela distribuição restrita e pela liberdade concedida aos perfumistas. Enquanto as fragrâncias mais comerciais precisam se enquadrar em orçamentos que limitam a escolha dos ingredientes, as criações de nicho têm espaço para matérias-primas raras e caras. A rosa centifolia do sul da França, por exemplo, exige cerca de três toneladas de pétalas para produzir 1 litro de óleo, que pode custar 16 000 euros. Também figuram nessa lista o oud e a íris, cujo ingrediente perfumado é extraído do caule subterrâneo da planta. “Existe uma liberdade criativa muito maior quando o perfume é de nicho”, afirma Renata Ashcar, consultora especializada em perfumaria há quarenta anos. Esses produtos atraem consumidores em busca de aromas pouco difundidos, mas os preços mantêm seu público restrito. Frascos que podem custar pequenas fortunas, vendidos em poucos endereços, reforçam o principal atrativo desse mercado: usar um perfume que poucos, afinal, têm.

Para todos os gêneros

Frascos que podem ser usados tanto por homens quanto por mulheres

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Frasco de perfume Alioth em vidro transparente com líquido dourado, tampa esférica dourada e um brasão ornamentado em relevo dourado na frente, com um selo branco central e o nome Alioth na base
Fabricante: Tiziana Terenzi (Itália) / Perfume: Alioth Assoluto Extrait de Parfum / Preço e volume: 8 990 reais por 100 ml (Divulgação/.)

 

Frasco de perfume luxuoso em tons de cobre e dourado, com tampa esférica transparente e detalhes de abelhas. Ao fundo, pincéis de maquiagem e outros frascos desfocados.
Fabricante: Guerlain (França) / Perfume: Bouquet de la Mariée / Preço e volume: 140 000 reais por 1 litro (Divulgação/.)
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Frasco de perfume Orza Tiziana Terenzi, cor coral, com tampa dourada em formato de estrela-do-mar texturizada e pontas salientes, sobre fundo branco
Fabricante: Tiziana Terenzi (Itália) / Perfumes: Poggia Sea Stars, Telea e Orza, todos na versão Extrait de Parfum / Preço e volume: 5 890 reais por frasco de 100 ml (Divulgação/.)
Frasco retangular de perfume Amouage Interlude 53, azul escuro com detalhes dourados. A tampa dourada tem uma pedra azul. Um cordão dourado com um pingente de coroa envolve o gargalo. No centro, um emblema dourado circular com raios e o nome AMOUAGE INTERLUDE 53 abaixo
Fabricante: Amouage (Omã) / Perfume: Interlude 53 Extrait de Parfum / Preço e volume: 4 729 reais por 100 ml (Divulgação/.)
Frasco de perfume Acqua di Parma Gelsomino a Freddo Eau de Parfum, com líquido amarelo claro e tampa preta, sobre fundo branco
Fabricante: Acqua di Parma (Itália) / Perfume: Gelsomino a Freddo Eau de Parfum / Preço e volume: 2 250 reais por 100 ml (Divulgação/.)

 

Frasco de perfume rosa translúcido com detalhes em relevo, tampa esférica de cristal e um laço de fita rosa vibrante no gargalo, sobre fundo escuro com reflexo.
Fabricante: Guerlain (França) / Perfumes: Cherry Blossom e Muguet / Preço e apresentação: 5 100 reais por conjunto de um frasco de 125 ml e um frasco de viagem de 30 ml (Divulgação/.)

O mercado de perfumes de nicho no Brasil também começa a ganhar sotaque local. Fundada em 2019 por Larissa Mota e Luciana Guidi, a Amyi busca combinar a qualidade dos ingredientes e a liberdade criativa das marcas internacionais de nicho com o trabalho de perfumistas brasileiros. Em vez de encomendas guiadas por exigências comerciais, convida os profissionais a desenvolver fragrâncias autorais. Para chegar ao consumidor, porém, escolheu um caminho diferente das butiques: a venda direta pela internet, responsável por 98% do faturamento. “Investimos tanto na qualidade de nossos perfumes que, no início, o modelo tradicional de distribuição os deixaria caros demais para o mercado”, afirma Larissa Mota. Entre lojas sofisticadas e vitrines digitais, o avanço dessas marcas mostra que há diferentes caminhos para conquistar a clientela. Nesse mercado, o aroma precisa ser tão marcante quanto a história que o acompanha.

Publicado em VEJA, outubro de 2026, edição VEJA Negócios nº 31

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