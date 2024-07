A reunião de Lula sobre o dólar e os efeitos sobre a Faria Lima

A véspera do feriado mais importante dos Estados Unidos, o 4 de Julho, fecha as bolsas americanas mais cedo. Isso criará um fato sui generis: a ata do Fed será divulgada com os computadores de Wall Street desligados.

A ata do Fed deve servir de complemento às declarações de Jerome Powell, dadas ontem na Europa. O presidente do Fed celebrou novos dados de inflação nos EUA, mas disse que é preciso mais para iniciar os cortes de taxas de juros por lá.

Além da ata do Fed, o feriado antecipa a publicação dos pedidos de auxílio-desemprego e o relatório de criação de vagas no setor privado dos EUA.

Investidores parecem otimistas, ou ao menos felizes, com o final de semana, e os futuros abrem em alta. Não há referência para o EWZ nesta manhã. Já as ações da Vale e da Petrobras avançam de forma sólida no pré-mercado americano, impulsionadas pela valorização das commodities e também pelo efeito do câmbio no resultado das companhias, um combo que pode garantir nova alta para o Ibovespa.

O dólar, por sinal, passou a ser o assunto mais importante para os investidores, e não mais a bolsa. A moeda americana fechou ontem a R$ 5,66 e pode ter efeitos deletérios sobre a inflação. Não à toa, o evento mais importante para investidores no Brasil não é um indicador econômico, mas o resultado da reunião do presidente Lula com seus ministros. A pauta é justamente a valorização da moeda americana.

Agenda do dia

9h: IBGE divulga produção industrial de maio

9h15: ADP divulga criação de empregos no setor privado americano de junho

9h30: EUA publicam balança comercial de maio

9h30: EUA divulgam pedidos de auxílio-desemprego

10h15: Lagarde discursa no encerramento do Fórum do BCE

11h: Lula participa do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar

11h: Fenabrave divulga vendas de veículos em junho

14h30: BC publica fluxo cambial de junho

15h: Ata do Fed

15h: Lula participa do lançamento do Plano Safra Empresarial

16h30: Lula reúne ministros da área econômica para discutir dólar

