O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta segunda-feira, 16, que “não há razão” para “oscilações” do mercado financeiro após o andamento do pacote de ajuste fiscal do governo no Congresso. Em entrevista a jornalistas, Alckmin minimizou a reação do mercado — o dólar fechou nesta segunda aos 5,77 reais, o maior valor desde abril de 2025, e o Ibovespa caiu quase 2%.

“Não há razão para o mercado apresentar essas oscilações”, disse. “O Brasil é uma das maiores economias do mundo, tem reservas internacionais de mais de 1,5 trilhão de reais, inflação sob controle e segurança jurídica. Então, não há razão para essas oscilações. Acredito que elas serão passageiras.”

O vice de Lula comentava a votação do Senado, marcada para esta terça, dos destaques e o risco de a proposta ser esvaziada pelas modificações. “As alterações não modificam o principal da proposta, o seu ponto forte, que é conter gastos e buscar o equilíbrio das contas públicas”, afirmou.

Os desafios do governo Lula 4

Continua após a publicidade

Questionado sobre a possibilidade de o governo abrir um novo diálogo com o mercado e agentes financeiros diante da reação dos investidores, Alckmin disse que a gestão petista “já está fazendo isso” com o envio da proposta de ajuste fiscal. “Se for aprovado o texto que passou pelo Senado, teremos um avanço na direção correta para zerar o déficit, cumprir o acordo do arcabouço fiscal e caminhar para alcançar o superávit. Porque será com o superávit que vamos reduzir o endividamento em relação ao PIB”, afirmou. “Então, o governo já está trabalhando e fazendo a sua parte. Não vejo razão sólida para que essas oscilações se mantenham. São movimentos que depois voltam ao normal.”

A proposta enviada pelo governo prevê um ajuste de aproximadamente 60 bilhões de reais. O texto tramita no Senado, que deve concluir a votação nesta terça. Em seguida, o projeto será enviado à Câmara dos Deputados.