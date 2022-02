A relação entre a vacinação e a recuperação do maior setor do PIB

O setor de serviços cresceu 10,9% em 2021, após ter recuado 7,8% em 2020, segundo dados do IBGE divulgados nesta quinta-feira, 10. A recuperação das atividades após o primeiro ano e o choque da Covid-19 para a economia tem repercussões diretas na economia. Maior setor do PIB, os serviços representam 70% do total do índice e o resultado deve ajudar a reverter a recessão de quase 4% em 2020. A estimativa dos economistas é que o PIB tenha avançado 4,5% no ano passado.

A retomada dos serviços tem relação direta com a reabertura das atividades econômicas e, principalmente, a vacinação que avançou no ano passado e acelerou a volta mais segura. Segundo o IBGE, o avanço dos serviços em 2021 é a maior taxa para um fechamento de ano desde o início da séria histórica em 2012.

“Nos primeiros meses de 2020, o setor de serviços foi duramente afetado em função da necessidade de isolamento social e do fechamento dos estabelecimentos que prestavam serviços de caráter presencial. Por outro lado, a pandemia trouxe oportunidades de negócios para serviços voltados às empresas, como os de tecnologia da informação, transporte de cargas, armazenagem, logística de transporte e serviços financeiros auxiliares, que tiveram ganhos mais expressivos e compensaram as perdas dos serviços de caráter presencial”, contextualiza o gerente da Pesquisa Mensal de Serviços, Rodrigo Lobo. Em 2021, com o avanço da vacinação e a volta da atividade presencial, os serviços se dinamizaram ainda mais, juntando a solução digital encontrada ao longo de 2020 com a retomada de atividades que dependem de atendimento presencial, como bares, restaurantes e hotéis. Na passagem de novembro para dezembro, o setor avançou 1,4%.

Ainda para o fechamento do ano, Lobo destaca que houve alta em todas as atividades. “É a segunda vez na série que todas as atividades crescem simultaneamente. Dos dez anos da série, o setor fechou positivo em cinco (2012, 2013, 2014, 2019 e 2021), e, desses cinco, apenas em 2012 e 2021 houve crescimento em todas as atividades”.

As atividades que mais se destacaram no ano foram transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (15,1%) e informação e comunicação (9,4%). Os dois tem relação direta com a adaptação do brasileiro à pandemia e o aumento de compras e serviços prestados de forma digital. Com o aumento, as duas atividades superaram as quedas de 7,6% e 1,6%, respectivamente, registradas em 2020.

Os demais avanços vieram de serviços profissionais, administrativos e complementares (7,3%); serviços prestados às famílias (18,2%); e outros serviços (5,0%). No caso de serviços profissionais, administrativos e complementares e serviços prestados às famílias, o crescimento de 2021 não foi suficiente para compensar as perdas de 2020 (respectivamente, -11,4% e -35,6%). Já a atividade de outros serviços vem registrando aumento desde 2018, tendo crescido 6,8% em 2020.