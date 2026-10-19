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Economia

A regra proposta pela campanha de Flávio para transição de beneficiários do Bolsa Família

Coordenadora da campanha bolsonarista defende Ministério da Prosperidade para 'brasileiros crescerem junto com o Brasil'

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 12h25 | Atualizado em 19 out 2026, 14h41
BOLSA FAMÍLIA - Impacto na saúde: programa reduziu mortalidade e hospitalizações
Cartão do Bolsa Família (Lyon Santos/Ministério da Saúde)
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A regra proposta pela campanha de Flávio para transição de beneficiários do Bolsa Família Priorize VEJA no Google

Daniella Marques, uma das coordenadoras da campanha de Flávio Bolsonaro, falou sobre os planos de um eventual governo do candidato do PL para o Bolsa Família. “Vai ter regra de transição de dois anos [no Bolsa Família] para quem possa abrir seu negócio, ou aceitar emprego de carteira assinada”, disse Marques, em entrevista à rádio CBN Bahia. A melhora no padrão de renda do beneficiários poderia ocorrer através da obtenção de um emprego com carteira assinada ou do empreendedorismo, por exemplo.

Atualmente, o acesso ao Bolsa Família exige renda mensal de até 218 reais por pessoa da família e inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) com os dados de todos os integrantes atualizados. Os beneficiários também precisam cumprir exigências relacionadas à saúde e à educação. Mais de 19 milhões de famílias receberam o benefício em agosto. Desde outubro, o valor mínimo do benefício é de 691 reais, enquanto o valor médio subiu para 777 reais.

O candidato Flávio Bolsonaro promete criar o “Ministério da Prosperidade”, uma espécie de atualização do atual Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), que teria a função de auxiliar beneficiários do Bolsa Família a conquistar autonomia financeira. “O coração do plano é focar na prosperidade. Colocar o brasileiro para crescer junto com o Brasil”, disse Marques. Ela prevê iniciativas de concessão de crédito e capacitação entre os objetivos do ministério.

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Leia mais: A receita econômica de Milei que Flávio Bolsonaro quer importar para o Brasil

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A campanha bolsonarista disputa a Presidência da República com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O segundo turno vai ocorrer no próximo domingo, dia 25 de outubro.

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Leia mais: Vai privatizar? Os sinais trocados da campanha de Flávio Bolsonaro sobre estatais

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