A receita da equipe de Doria para tratar os principais problemas do país

Partindo na frente na elaboração de um programa de governo, o pré-candidato do PSDB à presidência da República, João Doria, anunciou um grupo experiente para desenhar as propostas para a área de economia em sua eventual gestão. A questão econômica, como mostra reportagem de VEJA desta semana, será primordial em meio aos preocupantes indicadores atuais, como o desemprego alto e a inflação galopante. Sobre esse cenário, VEJA ouviu os quatro economistas escalados pelo governador de São Paulo para conhecer a visão da equipe quanto aos principais problemas do país e como atacá-los. São eles: Henrique Meirelles, secretário de Fazenda de São Paulo; Ana Carla Abrão, ex-secretária de Fazenda de Goiás; Vanessa Canado, ex-assessora especial do ministro da Economia Paulo Guedes para assuntos tributários; e Zeina Latif, ex-economista-chefe da XP.

“Projetos como as reformas administrativa e tributária são cruciais, além de iniciativas em torno da melhora da produtividade do país. Além disso, estarão dispostos (no projeto de governo) os programas de privatização, de concessão e de atração de investimento em infraestrutura”, diz Meirelles. “A preocupação com a questão fiscal deve ser restabelecida, para retomar a confiança dos investidores e a saúde da economia”, afirma ele, um dos mentores da regra do teto de gastos. Como mostra a reportagem, Meirelles, que é coordenador e porta-voz do grupo, afirma que os aspectos social e fiscal terão peso equivalente para a consolidação de um plano de governo. De acordo com o governador, o time composto pelos quatro economistas irá, também, coordenar as demais equipes — da saúde à educação.

O aspecto da desigualdade é lembrado por Zeina. “O Brasil precisa rapidamente voltar a crescer e combater a enorme desigualdade social que se agravou na última década. Para isso, será necessário avançar em paralelo em várias frentes, ainda que algumas de forma mais célere”, diz a economista, que fez carreira no setor privado. “Políticas públicas ineficientes precisam ser eliminadas ou reformadas e outras serão necessárias para atender às novas demandas da sociedade, como sustentabilidade ambiental, inclusão digital, capacitação da mão de obra e empreendedorismo”, afirma. “É necessário ter técnica e diagnósticos cuidadosos e precisos para a identificação de prioridades e proposição de políticas públicas.”

Já Ana Carla Abrão, uma das autoras intelectuais de um projeto de reforma administrativa considerado efetivo, ao lado de nomes como os do economista Armínio Fraga e do advogado Carlos Ari Sundfeld, aborda a necessidade de o Estado alocar recursos com inteligência. “A necessária redução da desigualdade social depende do crescimento sustentado do emprego e da remuneração dos trabalhadores e da geração de riquezas que viabilize programas eficientes e focalizados de transferência de renda aos vulneráveis e vida digna a todos”, afirma ela. “É preciso trazer perspectiva aos jovens das classes populares por meio de geração de oportunidades; estancar a emigração de talentos e de mão de obra qualificada; criar oportunidades a investidores e empreendedores e conter a fuga de recursos que poderiam estar sendo direcionados a investimentos”, completa.

Ex-membro do Ministério da Economia e autora dos estudos que serviram de base para proposta de reforma tributária expressa na PEC 45, de autoria do economista Bernard Appy, Vanessa Canado exorta a necessidade de que o país volte a ser atrativo para investimentos. “A aceleração do crescimento e o aumento da taxa de investimento pressupõem a participação majoritária do setor privado, o que demanda foco e melhor qualidade da ação estatal, assim como a descontinuidade de políticas públicas equivocadas, mesmo aquelas com apelo popular”, diz. “Não podemos repetir o erro do intervencionismo do Estado e direcionamento de recursos sem avaliação técnica da sua efetividade e do custo de oportunidade das políticas públicas. Há um foco excessivo no curto prazo, sem o compromisso com as gerações futuras. O modelo atual de ação estatal tornou-se disfuncional ao prejudicar o funcionamento da economia e por ampliar a desigualdade de oportunidades”, afirma ela.