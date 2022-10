A realidade da economia que Lula irá encontrar em 2023

Atualizado em 31 out 2022, 11h31 - Publicado em 31 out 2022, 09h30

Por Larissa Quintino

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não terá um céu de brigadeiro no campo econômico em 2023. A equipe econômica do petista, ainda não anunciada, terá que lidar com um Brasil de juros altos, crescimento baixo e inflação estourando a meta. Segundo as projeções do Boletim Focus publicadas nesta segunda-feira, 31, a projeção para o IPCA no próximo ano é de 4,94%, a Selic em 11,25% ao ano e o PIB de 0,64%.

Inflação acima da meta e os juros altos como parte da política fiscal para ancoragem de expectativas tem efeitos no crescimento da economia. Isso ocorre porque o crédito mais caro para pessoas físicas e jurídicas influencia no consumo das famílias e investimentos das empresas. A meta para o próximo ano é de 3,25%, com o limite de tolerância de 4,75%.

Além disso, a nova gestão levará de herança a inflação elevada em 2023. Os economistas ouvidos pelo Focus elevaram ligeiramente a previsão da inflação para este ano, de 5,60% para 5,61%, quebrando uma sequência de 17 semanas de desaceleração na previsão. O IPCA projetado representa mais um estouro na meta, que também não foi cumprida em 2021.

O novo governo de Lula terá o desafio de tocar a economia em meio a uma crise internacional e sinal interno de instabilidade. E, até agora, sem uma clara sinalização de qual será sua política fiscal em 2023 em diante. Lula precisa sinalizar logo quem serão os responsáveis pela condução da política econômica brasileira de 2023 em diante. Trabalho não faltará.