A reação dos caminhoneiros ao plano de Bolsonaro para baixar o combustível

Tentar encontrar uma solução para a alta dos preços dos combustíveis — que pressionam a inflação e corroem o poder de compra da população e a popularidade do presidente Jair Bolsonaro — não sai do topo da listas de prioridades no Planalto. Na última segunda-feira 6, o presidente voltou a mirar o ICMS dos combustíveis, propondo uma compensação até o fim do ano na perda de arrecadação aos estados se o tributo for zerado. O plano articulado entre Executivo e Legislativo, entretanto, não foi tão bem recebido pelos caminhoneiros. “O governo tenta resolver um problema complexo com uma solução tabajara”, afirma Wallace Landim, o Chorão, presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava).

Na visão dos caminhoneiros, a proposta de zerar os impostos pode ajudar o preço a não disparar mais, mas não deve reverter o movimento de alta. Na avaliação de Chorão, zerar o imposto ajudaria no impacto do preço de um eventual ajuste no valor pela Petrobras, já que tanto o diesel quanto a gasolina continuam defasados após os reajustes promovidos pela estatal este ano. “Falta coragem ao presidente. Está pedindo dinheiro pro vizinho, que são os estados, para pagar uma conta que é dele”. Segundo a Abicom, a associação dos importadores de combustível, o diesel está defasado em 13% e a gasolina, em 15%, logo, há necessidade de reajuste para seguir o Plano de Paridade de Preço da Petrobras. “Por que o governo não usa os dividendos da Petrobras para dar uma solução e fica só repassando o problema”, diz.

Para o deputado federal Nereu Crispim (PSD-RS), ao propor zerar ICMS dos estados, Bolsonaro foge de uma de suas promessas de campanha de 2018, que é rever o PPI. Crispim também avalia o projeto como sendo uma solução temporária, já que com a guerra da Ucrânia, os preços do barril de petróleo no mercado internacional devem continuar a pressionar os combustíveis por aqui. “A redução é momentânea como já aconteceu tempos atrás com a retirada do PIS /Cofins, sendo essa redução sendo engolida em pouco tempo pelo PPI”.

ICMS

A proposta de Bolsonaro para ressarcir estados que perderem arrecadação é uma pressão a mais para tentar aplainar o ânimo dos governadores e tentar aprovar o projeto que delimita teto do ICMS para os combustíveis. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a compensação vai até 31 de dezembro deste ano— e um valor definido, entre 25 bilhões de reais e 50 bilhões de reais.