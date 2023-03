A reação de Lira e Pacheco ao conhecer diretrizes do arcabouço fiscal

O ministro da Economia, Fernando Haddad, continua sua peregrinação antes de divulgar oficialmente o novo arcabouço fiscal, conjunto de regras que substituirá o teto de gastos e é ansiosamente aguardada pelo mercado para saber qual será a linha econômica do governo Lula. Após a apresentação para ministros e o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Haddad usou a segunda-feira, 20, para mostrar as diretrizes do projeto aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

“A recepção tanto dos líderes quanto dos presidentes foi muito boa”, afirmou Haddad. “Estamos confiantes de que estamos na fase final”, disse o ministro, que também conversou com os líderes do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), e no Senado, senador Jaques Wagner (PT-BA). Segundo o ministro, foram apresentadas as “linhas gerais” da nova regra fiscal, que substituirá o atual teto de gastos.

O ministro afirmou que faltam detalhes técnicos para que a nova regra fiscal seja finalmente apresentada. O primeiro deles é decidir se o projeto será lançado junto com outro que trata sobre parcerias público-privada (PPPs). O segundo detalhe é concluir uma conta sobre vinculações constitucionais, que está a cargo dos técnicos da pasta. Segundo Haddad, o plano ainda é de apresentar as novas regras nesta semana, antes da viagem do presidente Lula para a China.