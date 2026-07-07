A reação de integrantes do USTR ao discurso de Flávio Bolsonaro sobre o tarifaço
O único ponto mais técnico abordado por Flávio no discurso foi Pix, que ainda assim, teve tons políticos
O discurso do senador, Flávio Bolsonaro, destoou dos demais participantes por priorizar temas políticos, em vez de argumentos técnicos, afirmou o professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), Gustavo Pessoa, em entrevista a Veja Negócios nesta terça-feira, 7.
Segundo Pessoa, enquanto os demais painéis se concentraram em aspectos econômicos e comerciais relacionados às tarifas, o senador abordou temas como as eleições presidenciais, casos de corrupção e os conflitos envolvendo a família Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal (STF).
Na avaliação do professor, essa abordagem causou desconforto entre os integrantes do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), já que a audiência tinha caráter eminentemente técnico.
“A sensação era de que eles estavam ouvindo o Flávio Bolsonaro apenas por ele ser um aliado de Donald Trump. Foi o famoso caso de: ‘Estou ouvindo você porque meu amigo ou meu chefe pediu e, infelizmente, preciso respeitar'”, afirmou Gustavo Pessoa.
O único ponto mais técnico abortado no discurso foi Pix. Ainda assim, o meio de pagamentos passou por pontos políticos. Veja detalhes nesta reportagem.