A reação chinesa às restrições de viagens impostas por outros países

Enquanto passou a relaxar as restrições contra a Covid-19 em seu país, a China viu crescer a lista de restrição a seus cidadãos. O Ministério das Relações Exteriores afirmou nesta terça-feira, 3, que o país reagirá a restrições “objetivos políticos”.

“Acreditamos que as restrições de entrada de alguns países visando apenas a China carecem de base científica e algumas medidas excessivas são inaceitáveis”, disse a porta-voz , Mao Ning, em uma coletiva de imprensa regular em Pequim.

“Nos opomos firmemente às tentativas de manipular as medidas de prevenção e controle da Covid para atingir objetivos políticos, e a China tomará as medidas correspondentes com base no princípio da reciprocidade em diferentes situações”, disse ela, sem citar nenhum país individualmente. Ela acrescentou que a China está pronta para “fortalecer a comunicação com a comunidade internacional e trabalhar em conjunto para derrotar a Covid”.

Os Estados Unidos e o Japão são alguns dos países que estão exigindo que os viajantes da China apresentem um teste negativo antes de permitir a entrada, já Taiwan que colocará em quarentena os casos positivos. As medidas de aperto ocorrem quando a China abandona sua estrita estratégia Covid Zero após quase três anos.

Uma disparada de casos, combinado com a falta de informações do governo chinês sobre casos ou mortes, aumentou a preocupação de outros países sobre a possibilidade de surgimento de novas cepas do vírus. A Itália, que anunciou o início de testagem de todas as chegadas da China após quase metade dos passageiros em dois voos recentes para Milão foram diagnosticados com o vírus. A nação europeia disse mais tarde que não encontrou nenhuma nova mutação do Covid-19 entre os recém-chegados da China que estavam positivados.