A queda de braço entre Tarcísio e Marinho pelas sobras do Orçamento

Chefe do Ministério da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas faz contas — orçamentárias e políticas — para impulsionar seus trabalhos na Esplanada dos Ministérios. Cotado para ser o candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, ele levou ao presidente suas intenções com os recursos extras com que o governo conta para o ano que vem. Graças ao reajuste do teto de gastos pela inflação, o governo terá espaço para expansão de despesas no que vem de 47,3 bilhões de reais, segundo o Instituto Fiscal Independente, o IFI. O reajuste será de 8,3%, com base no Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aferido em doze meses até junho.

Tarcísio reclama que o Orçamento de 6 bilhões de reais que recebeu é insuficiente para a consolidação dos projetos, e demanda por mais recursos para a conclusão é consolidação de novas obras. Ele argumentou com o ministro Guedes que executou mais de 99% dos recursos destinados à pasta no ano passado e antevê um aumento na destinação. Almeja algo entre 8 bilhões de reais e 9 bilhões de reais para o ano que vem e evoca ao ministro sua fidelidade canina ao teto de gastos.

Com os projetos de Tarcísio saindo do papel, Guedes tem mostrado boa vontade para a destinação de mais recursos à sua pasta, mas reclama que “outros ministérios vão querer também”. O ministro da Economia diz, porém, que é justo repassar mais “para quem entrega” — além de, claro, os gastos com essas obras não representarem despesas fixas. Tarcísio levou ao presidente Jair Bolsonaro um plano de revitalização e manutenção da malha rodoviária, orçada em 5 bilhões de reais, com o qual otimizaria a estrutura já existente e, promete, geraria empregos. Bolsonaro gostou da ideia.

A linha de raciocínio de Guedes envolve, claro, a disputa com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, por espaço no governo, às turras constantes, como mostra a coluna Radar, e chega até a ameaçar a deixar o cargo. Neste ano, as emendas destinadas à pasta de Marinho, desafeto de Guedes, sofreram contingenciamentos para que as receitas coubessem nos gastos do Poder Executivo. A auxiliares, Marinho admite que busca a “recomposição” das verbas. A missão não tem tido resultados, como desejava o ministro. Marinho tem se mantido discreto ao comentar sobre a disputa por recursos para o ano que vem.