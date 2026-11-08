A quantia milionária que Itaipu tinha depositado no Ueno Bank, do Paraguai

A Itaipu Binacional apresentou uma denúncia criminal contra dirigentes do Ueno Bank para tentar recuperar recursos depositados na instituição financeira, que está sob intervenção do Banco Central do Paraguai.

De acordo com informações do jornal ABC Color, a estatal paraguaia mantinha cerca de 163,8 milhões de dólares e 115,2 bilhões de guaranis no banco.

Em comunicado, a própria estatal informou que um montante que corresponde a cerca de 180 milhões de dólares estava depositado no Ueno Bank em 3 de novembro. Pontuou ainda que começou suas operações com o banco em janeiro de 2025.

A denúncia foi apresentada pela Diretoria Jurídica Executiva da binacional e tem como alvo integrantes da diretoria, administradores, fiscais e outros responsáveis pela instituição financeira.

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Apontam como possíveis crimes estelionato, conduta indevida em situações de crise e violação do dever de manter livros contábeis.