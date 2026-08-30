ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

A proposta da Flávio Bolsonaro sobre o fim da escala 6×1

Candidato se mostra contrário ao atual modelo em discussão e defende ganho por hora trabalhada

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 13h33 | Atualizado em 31 ago 2026, 12h16
"Ele [Lula] regulamentou os sites de aposta. O resultado está aí. Um monte de gente se iludindo, achando que vai ganhar dinheiro apostando, gastando até o que não tem, e, no final, perde tudo”, disse o senador Flávio Bolsonaro.
Flávio resumiu a ideia como uma mudança baseada na liberdade de escolha da jornada (Charles Sholl/Brazil Photo Press/Ag. O Globo/.)
Continua após publicidade
A proposta da Flávio Bolsonaro sobre o fim da escala 6×1 Priorizar nos meus resultados Google

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) defendeu neste domingo, 30, um modelo alternativo à proposta em discussão no Congresso pelo fim da escala 6×1. O senador afirmou que pretende mudar a forma de remuneração dos trabalhadores brasileiros, com um modelo baseado nas horas efetivamente trabalhadas. A proposta, segundo ele, manteria os direitos trabalhistas e seria uma alternativa ao atual texto do governo sobre o fim da 6×1, que deve ser discutido nesta semana no Congresso.

“Nós vamos trabalhar pela liberdade, para que o trabalhador brasileiro possa escolher a sua própria carga, horário de trabalho, como é que vai trabalhar”, afirmou Flávio. Segundo o candidato, o modelo permitiria que cada trabalhador ajustasse a jornada de acordo com sua disponibilidade. Uma pessoa poderia, por exemplo, trabalhar apenas quatro horas por dia ou escolher determinados dias da semana.

Flávio citou especificamente mulheres que têm dificuldade de cumprir jornadas mais longas por causa dos cuidados com os filhos. “Tem muita mulher, por exemplo, que não tem condições de trabalhar 8, 7 ou 6 horas por dia. Pode trabalhar só 4 horas por dia, porque não tem com quem deixar os seus filhos”, afirmou.

A proposta também prevê que a escolha não seria limitada a jornadas menores. Na avaliação do candidato, quem quiser trabalhar mais horas para elevar a renda também deveria ter essa possibilidade. “Aquela pessoa que também quer trabalhar mais, para poder ganhar mais e levar mais dignidade para sua casa, também tem que ter o direito de escolha”, declarou.

Siga
Continua após a publicidade

Flávio resumiu a ideia como uma mudança baseada na liberdade de escolha da jornada, com remuneração proporcional ao número de horas trabalhadas e manutenção dos direitos trabalhistas. A proposta, portanto, desloca o centro do debate da simples extinção de uma escala específica para a possibilidade de o trabalhador definir sua carga horária de acordo com suas necessidades e objetivos de renda.

Publicidade
TAGS:
Economia
Empresa
Escala 6x1
Flávio Bolsonaro
Política
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).