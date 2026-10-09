A promessa de Flávio Bolsonaro para o reajuste das aposentadorias

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira, 8, que pretende reajustar as aposentadorias acima da inflação caso seja eleito. A declaração foi feita a jornalistas em Brasília, após uma reunião com o Podemos, que anunciou apoio à sua candidatura no segundo turno.

Questionado sobre a possibilidade de conceder aumento real aos aposentados, ou seja, superior à inflação, o senador respondeu que sim. Também afirmou que não pretende fazer economia com os benefícios da população de baixa renda.

“Eu não vou fazer economia em cima de quem precisa, das pessoas mais carentes desse Brasil”, disse.

Flávio não apresentou um percentual de reajuste nem esclareceu se a promessa abrangeria todos os aposentados ou apenas aqueles que recebem o piso previdenciário. Também não detalhou uma fórmula de correção ou o custo da medida.

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Atualmente, as aposentadorias equivalentes a um salário mínimo acompanham os reajustes do piso nacional, que prevê aumentos reais. Já os benefícios superiores ao mínimo são corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), sem ganho automático acima da inflação.

As declarações ocorreram após a publicação de uma reportagem da Folha de S.Paulo sobre propostas discutidas por interlocutores da campanha para limitar à inflação a correção de benefícios previdenciários e assistenciais. A campanha afirmou que essas medidas não constam do plano de governo e negou que conversas informais representem posições oficiais da candidatura.

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Ao defender outras fontes de economia para as contas públicas, Flávio citou o combate à corrupção e ao desperdício de recursos. O senador não apresentou, na ocasião, estimativas de quanto essas iniciativas poderiam economizar.