A promessa de campanha que o PT está escanteando na ‘PEC da transição’

‘Ao longo de sua campanha, o presidente eleito Luíz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu isenção do imposto de renda (IR) para aqueles que recebem até R$ 5 mil, mas é possível que a discussão sobre o reajuste na tabela fique apenas para o próximo ano. Isso é o que defendem integrantes do partido, diante do arrocho econômico, que aumentaria com a proposta, e das despesas inadiáveis para 2023, como o Bolsa Família de 600 reais e o reajuste do salário mínimo em 1,3% acima da inflação.

A comissão de transição, encabeçada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), teve a sua primeira reunião na última quinta-feira, 3, quando ficou decidido que uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), chamada de “PEC da Transição”, será apresentada aos líderes partidários e aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com o intuito de excluir do teto de gastos despesas consideradas essenciais, como obras em andamento e serviços públicos.

No encontro, o relator do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), afirmou que “seguramente, é o orçamento mais restritivo e que traz mais furo da nossa história”. Ele disse que não há recursos para programas como o Bolsa Família e o Farmácia Popular, para a saúde indígena e merenda escolar. “São muitas as deficiências do orçamento”. Um novo encontro será realizado na próxima terça-feira, 8.

Assim, houve uma defesa de que a isenção tributária para quem ganha menos de 5 mil reais não esteja dentro do pacote da PEC. Coordenador do PT na Comissão Mista de Orçamento (CMO), o deputado federal Enio Verri (PT-PR) está entre os petistas que concordam com o adiamento da discussão. Em entrevista para a Agência Câmara de Notícias, Verri informou que não há tempo hábil para analisar a questão. Isso porque mudanças no IR necessitam de aprovação no ano anterior ao da vigência.

Nas regras atuais, estão entre os que devem declarar o imposto de renda: cidadãos que receberam rendimentos tributáveis acima do limite de 28.559,70 reais, que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte; acima do limite de 40 mil reais e que tiveram a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro do ano-calendário, de bens ou direitos, inclusive terra nua; e acima do limite de 300 mil reais.

Promessas de Lula

Lula prometeu manter o Auxílio Brasil – que será rebatizado novamente para Bolsa Família – em 600 reais, e beneficiar as famílias com crianças abaixo de 6 anos de idade com um valor extra de 150 reais. Esses benefícios exigem acréscimo de 70 bilhões de reais – 52 bilhões de reais com os 600 reais e 18 bilhões de reais com os 150 reais.

A reportagem de VEJA mostra que todas as promessas de campanha do petista têm um custo calculado em 153 bilhões de reais. Só o aumento real do salário mínimo tem um custo estimado de 18 bilhões de reais, sendo esse o segundo maior custo do governo, depois do Auxílio Brasil (Bolsa Família).