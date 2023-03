A prioridade número um de Haddad e Tebet

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a Ministra do Planejamento, Simone Tebet, e demais membros da equipe econômica do governo se reúnem para um almoço nesta quinta-feira, 9, para debater o novo arcabouço fiscal. O objetivo da reunião é finalizar a proposta que tem prazo para ser apresentada oficialmente até o fim de março e tentar aprovar antes da reunião do Copom, que acontece nos dias 21 e 22 de março, num esforço de estimular o Banco Central a baixar os juros.

Inicialmente, a equipe econômica havia anunciado que a proposta seria finalizada somente em abril, mas houve uma antecipação dos planos. O encontro também conta com a participação dos secretários do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e do Orçamento Federal, Paulo Bijos, além dos secretários-executivos da Fazenda e do Planejamento, Gabriel Galípolo e Gustavo Guimarães, respectivamente.

Haddad está compartilhando com outros membros da equipe econômica a proposta do novo arcabouço fiscal que foi fechada pela pasta na semana anterior. Somente após as discussões com os colegas da Esplanada dos Ministérios é que o texto será apresentado ao presidente Lula. “Finalizamos a proposta de um marco fiscal na Fazenda e agora estamos compartilhando com a equipe econômica para chegar a um entendimento geral e apresentá-lo ao Presidente Lula” disse após reunião com Lula no Palácio do Planalto, antes de se reunir para o almoço com Tebet.

O objetivo do novo arcabouço fiscal é substituir o teto de gastos, uma medida criada em 2016 durante o governo de Michel Temer (MDB) que limita o aumento dos gastos públicos de acordo com a inflação. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que permitiu a implementação do novo Bolsa Família e outras promessas de campanha do novo governo, estabelece que a nova regra seja apresentada ao parlamento até 31 de agosto. Entretanto, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), tem trabalhado para adiantar esse prazo, com o objetivo de mostrar compromisso com o controle fiscal e melhorar as expectativas do mercado em relação às contas públicas. A equipe econômica acredita que o novo arcabouço também pode ajudar a orientar a política monetária do Banco Central. A taxa básica de juros atual (a Selic), que está em 13,75% ao ano, tem sido criticada por Lula e seus aliados, que veem isso como um dos maiores obstáculos para a recuperação econômica do país no novo governo.