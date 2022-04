A primeira e árdua missão do novo ministro da Infraestrutura

Recém-empossado, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, abriu sua primeira semana de trabalho de uma forma inesperada. O ministro viajou ao Rio de Janeiro para sobrevoar as áreas mais afetadas pelas fortes chuvas que atingem desde a semana passada a Costa Verde do estado. Na manhã desta segunda-feira, 4, ele sobrevoou pontos críticos da cidade de Angra dos Reis. O ministro pediu prioridade às equipes da Infraestrutura e entidades vinculadas ao atendimento dos municípios da região.

O novo chefe da pasta tomou posse na última quinta-feira 31, com a saída de Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) para correr pela candidatura de governador de São Paulo. Servidor público de carreira, foi analista de infraestrutura no Ministério da Economia. Em 2019, assumiu o cargo de secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura. Marcelo Sampaio tem 36 anos, é graduado em engenharia civil e mestre em Transportes pela Universidade de Brasília.