A preferência de ambientalistas e investidores ESG nas eleições

Atualizado em 10 out 2022, 14h16 - Publicado em 10 out 2022, 13h54

Por Luana Zanobia Atualizado em 10 out 2022, 14h16 - Publicado em 10 out 2022, 13h54

Na última década, a urgência climática uniu o mundo em torno de um denominador comum: a agenda ambiental. O compromisso com práticas responsáveis e sustentáveis virou requisito para muitos países na relação com seus parceiros comerciais, para empresas e reguladores. A exigência dessas práticas, conhecidas globalmente como ESG, sigla em inglês para meio ambiente, ação social e governança, são uma demanda de mercado, e rejeitar esses conceitos é ignorar investidores, empresas, e consumidores. Além disso, acessar mercados importantes como o europeu deve ficar cada vez mais dependente de demonstrar as credenciais ambientais de uma região.

A agenda ambiental do Brasil, porém, tem sofrido alguns dos seus maiores retrocessos desde a redemocratização do país. Medidas e decretos ampliaram a exploração de áreas ilegais e o desmatamento nos últimos quatro anos. Em 2021, o Brasil registrou a maior taxa anual de desmatamento desde 2006, revertendo a boa imagem que vinha construindo desde a Rio-92, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que marcou o primeiro compromisso assumido pelo Brasil com a responsabilidade ambiental.

O desmonte ambiental tem gerado um enorme dano em ações de combate ao desmatamento e, por consequência, na atração de investimentos. O Fundo de Pensão do Governo na Noruega reduziu os investimentos no Brasil em 3,69 bilhões de dólares nos últimos quatro anos devido ao aumento dos riscos ambientais. A destinação desses recursos vem caindo gradativamente desde 2019, de 9,6 bilhões de dólares em 2019 para 6 bilhões em 2021, afetando cerca de 151 empresas brasileiras que contam com investimentos dos noruegueses, incluindo bancos, operadoras aéreas, varejistas, transportadoras e companhias de saneamento.

Agora, a possibilidade de troca de governo tem surgido esperanças para a melhora desse cenário, segundo ambientalistas e investidores ESG. “Se for como mostram as pesquisas e houver uma mudança de governo no Brasil, temos grandes esperanças de que possamos retomar rapidamente uma parceria boa e ativa”, disse o ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Espen Barth Eide, em entrevista à agência de notícias Reuters, afirmando que o trabalho do fundo pode ser retomado muito rápido, “desde que a oposição faça o que diz que vai fazer”.

Os investimentos estrangeiros na bolsa de valores brasileira, a B3, ficaram negativos em abril e maio, mas voltaram a subir em junho e registraram maior entrada de recursos em agosto. Embora o movimento que fez a bolsa subir 6% em agosto esteja relacionado a uma série de fatores macroeconômicas globais e domésticos, é consenso no mercado que a melhora na percepção de risco do país envolveu uma diminuição de risco institucional e também a possibilidade de um novo governo apaziguar a questão do meio-ambiente e do ESG na pauta política.

Além da perda de investimentos, o desmatamento tem potencial de gerar um prejuízo financeiro de 24 bilhões de reais para as empresas brasileiras, segundo cálculo da Accountability Framework Initiative, coalizão global de organizações ambientais e de direitos humanos. A pesquisa revela que um investimento de 3,2 bilhões de reais seria suficiente para mitigar esse risco, quantia que estava disponível no Fundo Amazônia, paralisado pelo governo em 2019, conforme mostra o relatório da Controladoria Geral da União, depois de polêmicas envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. O relatório revela que o fundo tinha disponível 3,2 bilhões de reais para a destinação a novos projetos, valor maior que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente para 2022, fixado em 3,1 bilhões de reais. A CGU ainda conclui que a paralisação do fundo resultou na perda de 20 bilhões de dólares em recursos para ações de controle do desmatamento e preservação.