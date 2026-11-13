A ponte portuguesa do Boticário para avançar na Europa

Quarenta anos depois de abrir sua primeira loja em Portugal, o Grupo Boticário tem 61 endereços no país. Segundo maior negócio de beleza do Brasil, o Boticário usa a operação lusitana para vender pela internet na vizinha Espanha. De cada dez clientes por lá, cerca de oito são espanhóis, estima Artur Grynbaum, vice-presidente do conselho consultivo do grupo.

Entre as estratégias para conquistar as consumidoras ibéricas, o Boticário apostou nos cuidados com a pele. Em parceria com a suíça Mibelle, desenvolveu a tecnologia da linha Botik, que usa algas da neve cultivadas em laboratório. A linha ganhou espaço nas lojas de Portugal, diz Grynbaum. Segundo ele, o mercado externo responde hoje por 6% a 7% das vendas do grupo ao consumidor, que somaram 38 bilhões de reais em 2025.