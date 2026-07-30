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Economia

A polêmica frase de Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, que incomoda um país

Ministro afirmou que o governo deve tratar os agentes econômicos "como um caminhão de japoneses" ao defender imparcialidade

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 18h29
PARA A PLATEIA - Alexandre Silveira: omissão e interesse em enfraquecer a agência reguladora
SEM GRAÇA Silveira: visão estereotipada dos japoneses rouba a cena em evento da PPSA (Fatima Meira/Agência Enquadrar/Agencia O Globo/.)
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O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fez uma declaração polêmica nesta quinta-feira 30 ao defender que os agentes econômicos devam ser tratados com imparcialidade e isonomia pela estatal Pré-Sal Petróleo (PPSA), responsável por administrar os interesses federais no pré-sal. Durante um evento para anunciar as novas regras de comercialização de gás natural, Silveira afirmou que as empresas que buscam a PPSA devem ser tratadas “como um caminhão de japoneses; são todos iguais”.

Ao tratar de modo estereotipado e preconceituoso uma nacionalidade, Silveira causou alvoroço nas redes sociais. Usuários do X (antigo Twitter) condenaram o episódio. “Para defender a igualdade, o cara usa uma expressão estereotipada, ultrapassada e ofensiva. Brilhante”, afirmou um deles.

Já outros usuários saíram em defesa do ministro, afirmando não verem nada de mais no caso, mas reforçando o próprio preconceito contido na frase. “A fala não é preconceituosa e é um ditado que minha avó já dizia. Japoneses são todos parecidos. Onde está o preconceito?”, indaga uma defensora de Silveira. Até o momento, o ministro não se manifestou sobre a polêmica.

 

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