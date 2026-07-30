A polêmica frase de Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, que incomoda um país

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fez uma declaração polêmica nesta quinta-feira 30 ao defender que os agentes econômicos devam ser tratados com imparcialidade e isonomia pela estatal Pré-Sal Petróleo (PPSA), responsável por administrar os interesses federais no pré-sal. Durante um evento para anunciar as novas regras de comercialização de gás natural, Silveira afirmou que as empresas que buscam a PPSA devem ser tratadas “como um caminhão de japoneses; são todos iguais”.

Ao tratar de modo estereotipado e preconceituoso uma nacionalidade, Silveira causou alvoroço nas redes sociais. Usuários do X (antigo Twitter) condenaram o episódio. “Para defender a igualdade, o cara usa uma expressão estereotipada, ultrapassada e ofensiva. Brilhante”, afirmou um deles.

Já outros usuários saíram em defesa do ministro, afirmando não verem nada de mais no caso, mas reforçando o próprio preconceito contido na frase. “A fala não é preconceituosa e é um ditado que minha avó já dizia. Japoneses são todos parecidos. Onde está o preconceito?”, indaga uma defensora de Silveira. Até o momento, o ministro não se manifestou sobre a polêmica.