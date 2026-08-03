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Economia

A piora na percepção da economia que faz Flávio empatar com Lula em nova pesquisa

Pesquisa mostra que candidatos estão empatados dentro da margem de erro em eventual segundo turno

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 07h53 | Atualizado em 3 ago 2026, 11h46
Lula, de terno cinza e gravata quadriculada, sorri levemente à esquerda. À direita, Flávio Bolsonaro, de terno azul e gravata escura, olha sério para frente
A pesquisa BTG/Nexus foi realizada entre os dias 31 de julho e 2 de agosto de 2026, com 2.002 eleitores (Ricardo Stuckert/PR/Agência Brasil/Carlos Moura/Agência Senado)
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A piora na percepção da economia que faz Flávio empatar com Lula em nova pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 3, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL) empatou tecnicamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais. Segundo o levantamento, a mudança ocorre em meio à piora da percepção dos eleitores sobre a economia.

No cenário de segundo turno, Lula aparece com 46% das intenções de voto, um ponto percentual abaixo dos 47% registrados na pesquisa anterior. Flávio Bolsonaro, por sua vez, avançou de 43% para 45%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro também ganhou espaço. O senador subiu de 33% para 37% das intenções de voto, enquanto Lula recuou de 42% para 41%. Com esse movimento, os dois também passaram a figurar em empate técnico no limite da margem de erro.

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O levantamento mostra ainda uma piora na avaliação da economia pelos entrevistados. Na pesquisa anterior, 42% afirmavam que a situação econômica no governo Lula era pior do que na gestão de Jair Bolsonaro. Agora, esse percentual subiu para 45%, avanço de três pontos percentuais.

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Ao mesmo tempo, caiu de 40% para 39% a parcela dos entrevistados que considera a economia melhor na atual gestão em comparação com o governo Bolsonaro. Outros 13% afirmaram que a situação econômica é a mesma nos dois governos, enquanto 3% disseram não saber ou preferiram não responder.

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A pesquisa BTG/Nexus foi realizada entre os dias 31 de julho e 2 de agosto de 2026, com 2.002 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

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