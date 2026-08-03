A piora na percepção da economia que faz Flávio empatar com Lula em nova pesquisa

A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 3, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL) empatou tecnicamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais. Segundo o levantamento, a mudança ocorre em meio à piora da percepção dos eleitores sobre a economia.

No cenário de segundo turno, Lula aparece com 46% das intenções de voto, um ponto percentual abaixo dos 47% registrados na pesquisa anterior. Flávio Bolsonaro, por sua vez, avançou de 43% para 45%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro também ganhou espaço. O senador subiu de 33% para 37% das intenções de voto, enquanto Lula recuou de 42% para 41%. Com esse movimento, os dois também passaram a figurar em empate técnico no limite da margem de erro.

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O levantamento mostra ainda uma piora na avaliação da economia pelos entrevistados. Na pesquisa anterior, 42% afirmavam que a situação econômica no governo Lula era pior do que na gestão de Jair Bolsonaro. Agora, esse percentual subiu para 45%, avanço de três pontos percentuais.

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Ao mesmo tempo, caiu de 40% para 39% a parcela dos entrevistados que considera a economia melhor na atual gestão em comparação com o governo Bolsonaro. Outros 13% afirmaram que a situação econômica é a mesma nos dois governos, enquanto 3% disseram não saber ou preferiram não responder.

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A pesquisa BTG/Nexus foi realizada entre os dias 31 de julho e 2 de agosto de 2026, com 2.002 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais.