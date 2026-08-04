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A pergunta que fez Ben Affleck ganhar 1 milhão de dólares; você acertaria?

Pergunta era sobre uma tradicional cerimônia realizada na Casa Branca durante o Dia de Ação de Graças

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 15h53 | Atualizado em 5 ago 2026, 11h15
Ben Affleck, ator de pele clara e barba escura, usa um terno preto com gravata borboleta, olhando para cima com a boca levemente aberta. O fundo roxo tem letras brancas e símbolos geométricos
Para tentar garantir a resposta correta, Affleck utilizou uma das ajudas disponíveis no programa (AFP/Reprodução)
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O ator Ben Affleck conquistou o prêmio máximo da edição especial de celebridades do programa Quem Quer Ser um Milionário?. Aos 53 anos, o astro de Hollywood acertou a última pergunta e levou para casa 1 milhão de dólares (cerca de 5 milhões de reais). O valor será destinado a uma organização beneficente fundada por ele.

O momento chamou a atenção pelo tema da pergunta decisiva. Affleck precisou responder a uma curiosidade sobre uma tradicional cerimônia realizada na Casa Branca durante o Dia de Ação de Graças, em uma decisão que exigiu estratégia e um bom palpite.

A pergunta pedia que o ator identificasse qual das alternativas nunca havia sido usada como nome de um peru perdoado por um presidente dos Estados Unidos. A tradição americana, realizada na véspera do Dia de Ação de Graças, concede um perdão simbólico a duas aves, que deixam de ser abatidas. Ao longo dos anos, os perus receberam nomes criativos, geralmente inspirados em alimentos.

As opções eram Manteiga de Amendoim e Geleia, Batata Frita, Macarrão com Queijo e Espaguete com Almôndegas. Para tentar garantir a resposta correta, Affleck utilizou uma das ajudas disponíveis no programa e consultou o apresentador Jimmy Kimmel, que apontou Espaguete com Almôndegas como a alternativa correta.

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Ainda desconfiado, o ator decidiu recorrer a outra ajuda e consultou um amigo, que preferiu não arriscar um palpite. Sem uma segunda opinião, Affleck resolveu confiar na sugestão de Jimmy Kimmel, respondeu Espaguete com Almôndegas, acertou a pergunta e garantiu o prêmio de 1 milhão de dólares.

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