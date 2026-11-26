A oportunidade bilionária aberta pelas novas regras do vale-alimentação
Empresa de tecnologia financeira Pomelo mira mercado de benefícios que movimenta 170 bilhões de reais por ano
As mudanças nas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) começam a abrir novas oportunidades de negócios no mercado financeiro. A Pomelo, empresa de infraestrutura de pagamentos com atuação na América Latina, está entrando no segmento brasileiro de processamento de cartões de benefícios, um mercado que movimenta cerca de 170 bilhões de reais por ano, segundo o Ministério do Trabalho.
A companhia aposta na demanda das operadoras por modernização tecnológica diante das exigências de interoperabilidade e da crescente pressão por eficiência. A estratégia passa também por oferecer infraestrutura para que essas empresas ampliem sua atuação em serviços financeiros, como cartões corporativos, crédito consignado e gestão de despesas.
Enquanto as novas regras pressionam o modelo de negócios das operadoras tradicionais, fornecedores de tecnologia enxergam uma avenida de crescimento.