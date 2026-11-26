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As mudanças nas regras do PAT agitam o setor de benefícios, que movimenta R$ 170 bilhões ao ano. Atenta à demanda por modernização tecnológica, a fintech Pomelo passa a processar cartões corporativos e disputar esse mercado bilionário. Confira os impactos e o novo cenário de negócios.

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As mudanças nas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) começam a abrir novas oportunidades de negócios no mercado financeiro. A Pomelo, empresa de infraestrutura de pagamentos com atuação na América Latina, está entrando no segmento brasileiro de processamento de cartões de benefícios, um mercado que movimenta cerca de 170 bilhões de reais por ano, segundo o Ministério do Trabalho.

A companhia aposta na demanda das operadoras por modernização tecnológica diante das exigências de interoperabilidade e da crescente pressão por eficiência. A estratégia passa também por oferecer infraestrutura para que essas empresas ampliem sua atuação em serviços financeiros, como cartões corporativos, crédito consignado e gestão de despesas.

Enquanto as novas regras pressionam o modelo de negócios das operadoras tradicionais, fornecedores de tecnologia enxergam uma avenida de crescimento.