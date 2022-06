A opinião dura de Lula sobre o plano de Bolsonaro para baixar combustíveis

O presidente Jair Bolsonaro (PL) elegeu o preço dos combustíveis como o principal adversário de sua popularidade e que pode comprometer o seu objetivo de continuar no Palácio do Planalto em 2023. Seu último plano para tentar aplainar a alta dos preços do diesel e da gasolina — que impactam diretamente na inflação — é subsidiar a perda de arrecadação para estados que aceitarem zerar o ICMS desses itens. Para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o plano de seu adversário na corrida eleitoral está fadado ao fracasso.

Em entrevista à Rádio Itatiaia nesta quarta-feira, 8, Lula afirmou que falta “coragem” a Bolsonaro para falar com a Petrobras sobre o fim da Política de Paridade de Preços, o PPI. Adotada em 2016, a medida leva em consideração o preço do petróleo no mercado internacional e o câmbio para definir os preços nas refinarias — e consequentemente o que chega até a bomba. No rascunho de seu plano de governo, que veio à tona na última segunda-feira, Lula sinaliza o fim da política de paridade.

“Vocês vão ver que toda essa briga da redução do ICMS não vai resultar na bomba, nem no botijão de gás e nem no combustível, aquilo que ele está criando de expectativa. Ele faria muito mais simples se tivesse coragem de chamar a Petrobras e dizer que é preciso parar”, disse.

No entanto, atualmente, o preço dos combustíveis está defasado em cerca de 15%, segundo a Abicom, a associação dos importadores de combustíveis. Se Bolsonaro seguisse a recomendação de Lula, poderia haver falta de combustíveis no país, com a diminuição das importações. A estratégia até poderia ser mais eficaz para baixar os preços, mas poderia criar um problema ainda maior.