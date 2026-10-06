ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

A operação para esvaziar a votação da 6×1 após a vitória da direita

Oposição tenta adiar avanço da PEC enquanto setores empresariais pressionam senadores a faltar às sessões

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 09h30
Plenário escuro com dezenas de pessoas sentadas em mesas de madeira, voltadas para um palco iluminado ao fundo. Uma pessoa em cadeira de rodas está no corredor central. Telas curvas exibem informações acima do palco, que tem uma bandeira do Brasil e uma pessoa em pé. O teto é azul escuro com iluminação embutida
Plenário do Senado Federal (Hugo Marques/VEJA)
Continua após publicidade
A operação para esvaziar a votação da 6×1 após a vitória da direita Priorize VEJA no Google

A vitória da direita nas eleições de domingo já começou a produzir efeitos no Congresso. Senadores da oposição e representantes de setores empresariais se movimentam para esvaziar a tramitação da PEC que acaba com a escala 6×1 e impedir que o governo Lula transforme a proposta em uma bandeira para o segundo turno da eleição presidencial.

A estratégia passa, inclusive, pelo quórum. Empresários de comércio, serviços e indústria têm pressionado senadores a não comparecer às sessões, enquanto a oposição tenta adiar a análise da proposta. Uma PEC precisa de pelo menos 49 dos 81 senadores em cada um dos dois turnos para ser aprovada.

O primeiro teste será nesta terça-feira. Davi Alcolumbre manteve a PEC 221/2019 na pauta do Senado e marcou para as 14h a primeira das cinco sessões de discussão exigidas antes da votação em primeiro turno. Outras sessões estão previstas para quarta e quinta-feira. O governo ainda pode tentar encurtar o caminho por meio de um calendário especial.

Continua após a publicidade

A operação de esvaziamento não é nova. Em setembro, quando a PEC passou pela CCJ, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, atribuiu diretamente a Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho uma articulação que impediu a tentativa de levar a proposta imediatamente ao plenário. Sem segurança de que conseguiria os 49 votos necessários, o governo recuou.

Siga
Continua após a publicidade

A diferença agora é o resultado das urnas. O avanço da direita no Senado e a chegada de Flávio ao segundo turno na frente de Lula reduziram o incentivo político para que senadores deem ao Planalto uma vitória justamente no momento em que o governo pretende explorar eleitoralmente a redução da jornada. Nos bastidores governistas, já há avaliação de que a votação se tornou politicamente muito mais difícil.

Continua após a publicidade

Alcolumbre, porém, mantém a tramitação. A PEC reduz de 44 para 40 horas a jornada máxima semanal, prevê dois dias de descanso e proíbe redução salarial. Na CCJ, apenas Rogério Marinho, Tereza Cristina, Hamilton Mourão e Jaime Bagattoli votaram contra o parecer favorável. O desafio do governo agora é descobrir quantos dos apoios que pareciam disponíveis antes de domingo continuarão presentes quando chegar a hora de registrar os votos.

Publicidade
TAGS:
Davi Alcolumbre
Escala 6x1
Flávio Bolsonaro
Governo Lula
Radar Econômico
Senado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).