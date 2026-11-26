Considerado acionista de referência da Paranapanema, o empresário brasileiro João Carlos Correa de Vargas, o JC Vargas, ingressou com um pedido de informações junto à CVM cobrando explicações a respeito da troca de controle da companhia.

Em setembro, Vargas chegou a reunir cerca de 30% das ações da maior produtora nacional de cobre refinado do país.

Um mês depois, viu sua fatia encolher para menos de 3%. A movimentação alterou o controle societário da companhia, sem que fossem divulgados os nomes de quem passou a deter o controle da gigante do cobre do Brasil.

Em sua ofensiva na CVM, o executivo aponta que a Providence Investments passou a deter 82,8124% e a Platina Portfolio, 8,3485% do capital.

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Um fato relevante publicado em 30 de outubro formalizou a formação de um acionista controlador “com participação superior a 81%”, sem identificá-lo.

O empresário destaca ainda que a ata do Conselho da Paranapanema, datada de 29 de setembro, ratificou acordo entre a empresa, a Platina e a Providence, com Yap Investimentos e Lexpay Investimentos como intervenientes anuentes.

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O acordo atribuiu à Platina a debênture reservada. O instrumento original do acordo não foi divulgado aos acionistas, o que aponta irregularidades passíveis de investigação por parte da CVM.

“Ninguém está discutindo a necessidade de a empresa se capitalizar. O que a gente quer saber é quem assumiu o controle de uma companhia estratégica para o país, e em que condições”, argumenta Vargas.

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A ausência de transparência nas movimentações internas tem causado desconforto entre os acionistas.

Em novembro, a Paranapanema anunciou a conversão da totalidade das debêntures, medida que pode resultar na transferência do controle da empresa para mãos estrangeiras.

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A conversão de debêntures jogou no colo de um único acionista mais de 81% do capital social da empresa. O preço de conversão aplicado foi de R$ 0,029. A Paranapanema não informou quem é a companhia responsável pela transação.

Diante desse cenário, a Paranapanema convocou para 7 de dezembro uma assembleia geral, com o objetivo de alterar a estrutura do Conselho de Administração da empresa. Até agora, a proposta da administração traz os candidatos identificados apenas como “XX”, sem currículos.

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“Os acionistas vão votar a nova composição do conselho sem saber quem são os candidatos nem quem os indicou. Pedimos à CVM que olhe para isso antes da assembleia”, pontua Vargas.

A Paranapanema vai propor à assembleia a redução do número de integrantes do conselho, que deve passar de sete para três membros. O número é o mínimo previsto pela Lei das S. A. , que regulamenta as estruturas das sociedades anônimas no Brasil.

A avaliação de Vargas é que, caso a assembleia seja realizada sem os dados informados, os acionistas serão esmagados no valor de suas ações.