A ofensiva de acionista da Paranapanema na CVM por explicações pela troca de controle da companhia
Ausência de transparência nas movimentações internadas tem causado desconforto entre os acionistas
Considerado acionista de referência da Paranapanema, o empresário brasileiro João Carlos Correa de Vargas, o JC Vargas, ingressou com um pedido de informações junto à CVM cobrando explicações a respeito da troca de controle da companhia.
Em setembro, Vargas chegou a reunir cerca de 30% das ações da maior produtora nacional de cobre refinado do país.
Um mês depois, viu sua fatia encolher para menos de 3%. A movimentação alterou o controle societário da companhia, sem que fossem divulgados os nomes de quem passou a deter o controle da gigante do cobre do Brasil.
Em sua ofensiva na CVM, o executivo aponta que a Providence Investments passou a deter 82,8124% e a Platina Portfolio, 8,3485% do capital.
Um fato relevante publicado em 30 de outubro formalizou a formação de um acionista controlador “com participação superior a 81%”, sem identificá-lo.
O empresário destaca ainda que a ata do Conselho da Paranapanema, datada de 29 de setembro, ratificou acordo entre a empresa, a Platina e a Providence, com Yap Investimentos e Lexpay Investimentos como intervenientes anuentes.
O acordo atribuiu à Platina a debênture reservada. O instrumento original do acordo não foi divulgado aos acionistas, o que aponta irregularidades passíveis de investigação por parte da CVM.
“Ninguém está discutindo a necessidade de a empresa se capitalizar. O que a gente quer saber é quem assumiu o controle de uma companhia estratégica para o país, e em que condições”, argumenta Vargas.
A ausência de transparência nas movimentações internas tem causado desconforto entre os acionistas.
Em novembro, a Paranapanema anunciou a conversão da totalidade das debêntures, medida que pode resultar na transferência do controle da empresa para mãos estrangeiras.
A conversão de debêntures jogou no colo de um único acionista mais de 81% do capital social da empresa. O preço de conversão aplicado foi de R$ 0,029. A Paranapanema não informou quem é a companhia responsável pela transação.
Diante desse cenário, a Paranapanema convocou para 7 de dezembro uma assembleia geral, com o objetivo de alterar a estrutura do Conselho de Administração da empresa. Até agora, a proposta da administração traz os candidatos identificados apenas como “XX”, sem currículos.
“Os acionistas vão votar a nova composição do conselho sem saber quem são os candidatos nem quem os indicou. Pedimos à CVM que olhe para isso antes da assembleia”, pontua Vargas.
A Paranapanema vai propor à assembleia a redução do número de integrantes do conselho, que deve passar de sete para três membros. O número é o mínimo previsto pela Lei das S. A. , que regulamenta as estruturas das sociedades anônimas no Brasil.
A avaliação de Vargas é que, caso a assembleia seja realizada sem os dados informados, os acionistas serão esmagados no valor de suas ações.