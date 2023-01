A nova postura do presidente da Petrobras sobre a política de preços

Em declaração feita a jornalistas na manhã desta segunda-feira, 30, o novo presidente da Petrobras nomeado pelo governo Lula, Jean Paul Prates, respondeu ao ser questionado sobre a política de preços da estatal que este é um assunto de governo.

A afirmação representa uma mudança de postura do ex-senador, que no início do ano deu declarações detalhando as mudanças na definição dos preços praticados pela petroleira. Após sua nomeação no dia 30 de dezembro, na primeira semana de janeiro ele afirmou que a empresa deixaria de seguir o preço de paridade de importação (PPI), mas que acompanharia os preços de combustível internacional “sem forçar, sem impor tabelamento, sem absolutamente nenhuma intervenção direta no mercado”, disse a jornalistas ao final de um evento no Rio de Janeiro.

Na entrevista realizada nesta segunda-feira, no entanto, Prates não entrou em detalhes e apenas afirmou que os nomes dos novos diretores, bem como dos conselheiros da Petrobras, devem ser escolhidos ainda nesta semana. “Já estão praticamente definidos [os diretores]. Tem uma ou outra dúvida ainda, mas de hoje para amanhã eu devo definir e essa semana a gente resolve isso”, disse ele. Conforme as regras da empresa, os indicados deverão ser aprovados em Assembleia Geral de Acionistas.

Já os conselheiros, que são indicados pela União, estão sendo escolhidos junto ao governo e deverão ser anunciados na mesma ocasião dos diretores. “A gente vai tentar trazer tudo junto”, disse Prates, confirmando que será criada uma diretoria de transição energética após a conclusão de etapas de procedimentos internos da companhia.

Continua após a publicidade