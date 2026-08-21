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A nova possibilidade de venda de ativos da Cosan para reduzir seu endividamento

A companhia se encontra em fase de recebimento de propostas vinculantes de potenciais interessados

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 07h23 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h32
Usina da Cosan
A Cosan confirmou que tem dado prosseguimento ao processo de venda da Rumo (Divulgação/VEJA)
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A nova possibilidade de venda de ativos da Cosan para reduzir seu endividamento Priorizar nos meus resultados Google

A Cosan confirmou que tem dado prosseguimento ao processo de venda da Rumo para reduzir o seu próprio endividamento, mostra comunicado enviado ao mercado nesta quinta-feira, 20.

De acordo com o documento, a companhia se encontra em fase de recebimento de propostas vinculantes de potenciais interessados.

“Não há qualquer decisão da empresa, até o momento, com relação à efetiva realização de uma transação
envolvendo sua participação na Rumo”, diz a Cosan.

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A companhia manterá o mercado informado a respeito de qualquer evolução concreta relacionada a este processo.

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A proposta de venda da Rumo acontece após a Cosan encerrar o segundo trimestre de 2026 com uma dívida líquida expandida de 9,2 bilhões de reais, uma redução de 20% em relação ao primeiro trimestre de 2026. Essa diminuição decorre do ingresso dos recursos do IPO da Compass, concluído no trimestre, que possibilitou a liquidação antecipada das debêntures e notas comerciais.

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Em relação ao segundo trimestre de 2025, a dívida líquida expandida da Cosan apresentou redução de 47%, impulsionada pelas iniciativas de gestão do endividamento e pelos recursos oriundos da capitalização e desinvestimentos concluídos ao longo dos últimos doze meses.

No ano passado, a empresa chegou a passar por fase complicada com endividamento elevado e precisou anunciar uma reestruturação. Desde então, o plano segue em curso e a empresa caminha para êxito dentro dessa meta.

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A Rumo é um dos principais ativos do portfólio da Cosan e tem importância estratégica para o escoamento da produção do agronegócio brasileiro. Dessa forma, qualquer alteração na participação da holding na empresa costuma despertar a atenção do mercado e dos investidores.

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