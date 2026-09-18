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Economia

A nova frente de negócios do Assaí que pode custar até R$ 80 milhões

Varejista comprou 18 postos de combustíveis já instalados em lojas da companhia por valor milionário

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 08h03 | Atualizado em 18 set 2026, 08h55
Loja do Assaí: dos 87 000 funcionários, cerca de 8 000 têm mais de 50 anos de idade
O Assaí estima um fluxo de aproximadamente 20 milhões de veículos mensais em suas lojas (./Divulgação)
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O Assaí comprou 18 postos de combustíveis já instalados em lojas da companhia por até 80 milhões de reais, mostra documento enviado ao mercado na noite desta quinta-feira, 17. Segundo a companhia, a operação tem como objetivo ampliar a oferta de produtos e serviços aos clientes, aumentar o share of wallet e aproveitar a escala e os ativos já existentes no ecossistema Assaí.

Atualmente, o Assaí atende mais de 40 milhões de clientes por mês e estima um fluxo de aproximadamente 20 milhões de veículos mensais em suas lojas.

“A entrada no segmento de combustíveis permitirá ampliar a jornada do cliente e oferecer uma nova solução de conveniência, com preços competitivos, aproveitando o fluxo, os estacionamentos, a infraestrutura e a localização das lojas já existentes”, diz a empresa.

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O preço total da operação será de até 80 milhões de reais, sendo 40 milhões de reais a título de sinal após aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Já os outros 35 milhões de reais estão sujeitos à conclusão da aquisição de cada uma das sociedades, e os demais 5 milhões de reais serão de earn-out, sujeitos ao atingimento de metas estabelecidas.

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O Assaí somente poderá assumir cada operação a partir de 31 de julho de 2027, condicionado
ao cumprimento de condições precedentes usuais para esse tipo de operação.

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