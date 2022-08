A nova estratégia de Musk para se livrar do negócio com o Twitter

Depois de causar furor com a oferta de compra do Twitter, o bilionário Elon Musk tenta de todas as formas se livrar no negócio — e do imbróglio que se meteu. A estratégia do homem mais rico do mundo se baseia nas denúncias de um ex-executivo da rede social sobre a segurança dos dados pessoais.

Peiter Zatko, ex-chefe de segurança do Twitter, afirmou que levantou questões sobre graves deficiências no tratamento de dados pessoais dos usuários pela empresa de mídia social, incluindo a execução de software desatualizado e que os executivos retiveram informações sobre violações e falta de proteção para dados do usuário.

Segundo informações da Bloomberg, advogados em nome de Musk disseram que as alegações de Zatko, incluindo “deficiências flagrantes” nas defesas da plataforma contra hackers e questões de privacidade, significam que o Twitter violou as condições do acordo de fusão de 44 bilhões de dólares. O time jurídico do Twitter respondeu dizendo que o caso de rescisão do acordo é “inválido e ilícito nos termos do acordo”.

As ações do Twitter caíram 1,04% por volta das 10h10, para 40 dólares,| muito abaixo do preço de oferta de Musk 54,20 dólares.

Musk vem tentando há meses tentar se livrar da aquisição do Twitter, inicialmente levando com a alegação de que os números de usuários do Twitter são inflados por milhões de contas de robôs. A equipe jurídica do bilionário recentemente voltou sua atenção para Zatko, que foi demitido do Twitter no início deste ano. Advogados de Musk e Twitter intimaram Zatko, que disse que os funcionários da plataforma de mídia social não sabiam ou se importavam em descobrir quantas contas eram spam ou contas de robôs.

O Twitter, que afirma que spam e bots representam menos de 5% das contas, processou Musk em julho para forçá-lo a concluir sua proposta de aquisição. Desde então, mais de 100 pessoas, bancos, fundos e outras empresas foram intimados no processo de Delaware, com um julgamento marcado para começar em 17 de outubro.

As novas descobertas se somam às alegações de Musk, de acordo com a carta publicada na terça-feira, mostrando que o Twitter está em “descumprimento material” com as obrigações em torno das leis de privacidade de dados e proteção ao consumidor e que a empresa é vulnerável a falhas de data center e agentes mal-intencionados.