A nova era da segurança: por que a IA está tomando conta das empresas

A Inteligência Artificial (IA) deve avançar rapidamente nas empresas de segurança eletrônica nos próximos 12 meses. É o que aponta a segunda edição da Pesquisa de Mercado realizada pela Avantia Tecnologia e Segurança, que ouviu 55 organizações entre 6 e 24 de julho de 2026.

Segundo o levantamento, 71% das empresas participantes já utilizam IA em projetos pontuais, processos internos ou como parte da estratégia de segurança. Quando são consideradas também as companhias que pretendem adotar a tecnologia nos próximos 12 meses, o percentual supera 90%. Apenas 7% afirmam não ter planos de implementação.

A percepção sobre a importância da tecnologia também é elevada. Para 58,2% dos entrevistados, a IA será indispensável para as operações de segurança eletrônica nos próximos anos. Outros 30,9% consideram a tecnologia muito relevante para eficiência, segurança e gestão de riscos. Os dados mostram que a IA começa a deixar de ser uma tecnologia experimental para assumir funções cada vez mais estratégicas nas operações de segurança.

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Entre as aplicações consideradas prioritárias pelas empresas, vídeo analytics e detecção automática de eventos aparecem na primeira posição, citadas por 63,6% dos participantes. Na sequência estão reconhecimento facial e biometria, com 60% das respostas; monitoramento perimetral inteligente, com 58,1%; e controle de acesso, com 52,7%. “Os números demonstram uma mudança gradual de modelos baseados em vigilância passiva para operações orientadas por dados, automação e capacidade preditiva. A IA começa a ser incorporada justamente a funções críticas da proteção de pessoas, ativos e instalações”, afirma Silvio Aragão, CEO da Avantia Tecnologia e Segurança.

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A automação de centrais de monitoramento também aparece entre as aplicações mais citadas, com 45,4% das respostas. Já a análise preditiva de riscos e incidentes foi mencionada por 41,8%.

O movimento indica uma transformação no modelo de segurança: em vez de apenas registrar ocorrências, as ferramentas de IA passam a analisar informações em tempo real, identificar padrões, priorizar eventos e auxiliar na prevenção de incidentes. O ganho de produtividade operacional é apontado como o principal benefício da adoção de IA, citado por 52,7% dos participantes. Na sequência aparecem a melhora na tomada de decisão baseada em dados, com 45,4%, e a redução de falsos alarmes, com 40%.

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O levantamento da Avantia mostra que a expansão da IA no setor de segurança eletrônica está acompanhada por uma mudança na percepção das empresas sobre a tecnologia. “A elevada intenção de adoção nos próximos 12 meses e a percepção de que a IA será indispensável ou muito relevante indicam um mercado cada vez mais confiante na capacidade da tecnologia de ampliar a eficiência operacional, aprimorar a gestão de riscos e transformar dados em inteligência para a tomada de decisão”, afirma Aragão.

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Com mais de 90% das organizações pesquisadas já utilizando ou planejando utilizar IA em suas operações, a tecnologia tende a ocupar um espaço cada vez maior em sistemas de monitoramento, controle de acesso, análise de imagens e prevenção de riscos. O desafio, agora, passa pela capacidade das empresas de integrar essas soluções à infraestrutura existente e encontrar profissionais capazes de transformar os dados produzidos pela IA em decisões práticas.