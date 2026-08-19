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A nova era da segurança: por que a IA está tomando conta das empresas

Estudo da Avantia mostra avanço de vídeo analytics e reconhecimento facial, mas integração com sistemas existentes ainda é o principal desafio

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 09h29
Downloads dos principais aplicativos de IA generativa dispararam no Brasil em 2026, indica pesquisa Mobile Time
Downloads dos principais aplicativos de IA generativa dispararam no Brasil em 2026, indica pesquisa Mobile Time (Samuel Boivin/NurPhoto/Getty Images)
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A nova era da segurança: por que a IA está tomando conta das empresas Priorizar nos meus resultados Google

A Inteligência Artificial (IA) deve avançar rapidamente nas empresas de segurança eletrônica nos próximos 12 meses. É o que aponta a segunda edição da Pesquisa de Mercado realizada pela Avantia Tecnologia e Segurança, que ouviu 55 organizações entre 6 e 24 de julho de 2026.

Segundo o levantamento, 71% das empresas participantes já utilizam IA em projetos pontuais, processos internos ou como parte da estratégia de segurança. Quando são consideradas também as companhias que pretendem adotar a tecnologia nos próximos 12 meses, o percentual supera 90%. Apenas 7% afirmam não ter planos de implementação.

A percepção sobre a importância da tecnologia também é elevada. Para 58,2% dos entrevistados, a IA será indispensável para as operações de segurança eletrônica nos próximos anos. Outros 30,9% consideram a tecnologia muito relevante para eficiência, segurança e gestão de riscos. Os dados mostram que a IA começa a deixar de ser uma tecnologia experimental para assumir funções cada vez mais estratégicas nas operações de segurança.

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Entre as aplicações consideradas prioritárias pelas empresas, vídeo analytics e detecção automática de eventos aparecem na primeira posição, citadas por 63,6% dos participantes. Na sequência estão reconhecimento facial e biometria, com 60% das respostas; monitoramento perimetral inteligente, com 58,1%; e controle de acesso, com 52,7%. “Os números demonstram uma mudança gradual de modelos baseados em vigilância passiva para operações orientadas por dados, automação e capacidade preditiva. A IA começa a ser incorporada justamente a funções críticas da proteção de pessoas, ativos e instalações”, afirma Silvio Aragão, CEO da Avantia Tecnologia e Segurança.

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A automação de centrais de monitoramento também aparece entre as aplicações mais citadas, com 45,4% das respostas. Já a análise preditiva de riscos e incidentes foi mencionada por 41,8%.

O movimento indica uma transformação no modelo de segurança: em vez de apenas registrar ocorrências, as ferramentas de IA passam a analisar informações em tempo real, identificar padrões, priorizar eventos e auxiliar na prevenção de incidentes. O ganho de produtividade operacional é apontado como o principal benefício da adoção de IA, citado por 52,7% dos participantes. Na sequência aparecem a melhora na tomada de decisão baseada em dados, com 45,4%, e a redução de falsos alarmes, com 40%.

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O levantamento da Avantia mostra que a expansão da IA no setor de segurança eletrônica está acompanhada por uma mudança na percepção das empresas sobre a tecnologia. “A elevada intenção de adoção nos próximos 12 meses e a percepção de que a IA será indispensável ou muito relevante indicam um mercado cada vez mais confiante na capacidade da tecnologia de ampliar a eficiência operacional, aprimorar a gestão de riscos e transformar dados em inteligência para a tomada de decisão”, afirma Aragão.

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Com mais de 90% das organizações pesquisadas já utilizando ou planejando utilizar IA em suas operações, a tecnologia tende a ocupar um espaço cada vez maior em sistemas de monitoramento, controle de acesso, análise de imagens e prevenção de riscos. O desafio, agora, passa pela capacidade das empresas de integrar essas soluções à infraestrutura existente e encontrar profissionais capazes de transformar os dados produzidos pela IA em decisões práticas.

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