A nova empreitada de Musk é… substituir os humanos

O empresário e bilionário Elon Musk, fundador da Tesla e SpaceX, é conhecido pelos seus negócios futuristas e inovadores. Com a Tesla ele busca substituir totalmente os combustíveis pelas baterias, com a SpaceX a ideia é viabilizar a viagem e colonização em Marte, agora a sua nova empreitada é delegar as atividades rotineiras e “chatas” dos seres humanos aos robôs.

Musk anunciou a novidade pelo Twitter, rede social que o bilionário está negociando a compra. “Dia de Inteligência Artificial (AI Day) da Tesla adiado para 30 de setembro, pois podemos ter um protótipo Optimus funcionando até então”, tuitou.

Tesla AI Day pushed to Sept 30, as we may have an Optimus prototype working by then — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2022

O Optimus será um robô humanóide com 1,73 metros de altura e peso de 57 quilos, podendo suportar uma carga de até 20 quilos, segundo informações da Blooomberg. A ideia do bilionário é que os robôs humanóides possam realizar atividades rotineiras, como se encarregar de fazer as compras no supermercado. O robô, também conhecido como Tesla Bot, utiliza sistema de inteligência artificial que está sendo desenvolvido para implantar nos carros elétricos da montadora. Em 2021, quando a ideia do robô humanóide foi apresentado no evento de inteligência artificial da Tesla, Musk disse que no futuro o trabalho físico seria uma escolha.