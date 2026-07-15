A nova dona da faculdade FMU após compra de R$ 410 milhões

A Ânima Educação comprou a Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) por 410 milhões de reais, segundo comunicado enviado ao mercado na noite desta terça-feira, 14.

A FMU, que está em recuperação judicial, encerrou os doze meses até o primeiro trimestre de 2026 com receita líquida de 281,7 milhões de reais.

No mesmo período, a instituição registrou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 52,9 milhões de reais. A dívida líquida, por sua vez, somava 150,3 milhões de reais.

Atualmente, a FMU possui cerca de 51 mil alunos matriculados em seis campi localizados na cidade de São Paulo, além de mais de 200 polos de ensino a distância espalhados pelo país.

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Segundo a Ânima, a FMU tem como principais diferenciais os cursos das áreas de Direito e Saúde. “A área da Saúde conta com laboratórios de ponta, forte crescimento e grande sinergia com o ecossistema Ânima”, afirmou a companhia.

Para a empresa, a aquisição reforça sua posição estratégica no ensino superior brasileiro ao incorporar uma marca tradicional ao seu portfólio. A expectativa é que a operação impulsione o crescimento da receita e fortaleça as atividades tanto no segmento presencial (Core) quanto no ensino digital.