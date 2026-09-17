ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

A nova data que pode pôr fim à greve na Caixa Econômica Federal

Caixa apresentou nova proposta nesta madrugada e sindicato deve analisar; veja quando

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 10h30 | Atualizado em 17 set 2026, 10h57
Grupo de pessoas, algumas com mochilas, em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal com um banner vermelho escrito ESTAMOS EM GREVE e COMISSÃO DE ESCLARECIMENTO
A greve se concentra principalmente em São Paulo e Osasco (Sindicato dos Bancários/Reprodução)
Continua após publicidade
A nova data que pode pôr fim à greve na Caixa Econômica Federal Priorizar nos meus resultados Google

A Caixa Econômica Federal apresentou, na madrugada desta quinta-feira, 17, uma nova proposta aos funcionários em meio à greve iniciada no dia 10 de setembro. A principal mudança está no Saúde Caixa, com alterações nas mensalidades e no limite de contribuição do grupo familiar. O Sindicato dos Bancários informou a VEJA Negócios que a proposta será votada pelos empregados em assembleia virtual na próxima segunda-feira, 21. Procurada, a Caixa não retornou sobre o assunto.

Na nova proposta, a Caixa mantém o modelo solidário do Saúde Caixa, sem cobrança diferenciada por faixa etária. Em 2026, não haverá reajuste nas mensalidades, e o banco assumirá o déficit do plano. A partir de 2027, a contribuição do titular será de 3,7% da remuneração-base, enquanto a de dependentes diretos será de 560 reais.

Para filhos de 21 a 24 anos, classificados como dependentes indiretos, a mensalidade será de 660 reais. Para filhos de 24 a 27 anos e pais e mães remanescentes, o valor será de 900 reais. O limite de contribuição do grupo familiar, formado pelo titular e pelos dependentes diretos, passará de 8% para 9%. Na oferta inicial, a Caixa estimava um teto de 8%, ante os 6,5% previstos anteriormente.

Siga

A Caixa manteve em 3 mil reais o prêmio oferecido aos funcionários. A nova proposta também inclui alterações em outros pontos, como trabalho remoto e piso da área de tecnologia da informação (TI).

Continua após a publicidade

O Sindicato dos Bancários afirmou que a proposta será submetida à aprovação dos empregados em assembleia virtual na próxima segunda-feira, 21, das 11h às 18h. “Até a data da assembleia, a greve continua”, afirma a entidade em nota.

No site do sindicato, não há manifestação marcada para esta quinta-feira, 17. A greve se concentra principalmente em São Paulo e Osasco. Na base do sindicato, que reúne São Paulo, Osasco e região, 292 das 299 agências da Caixa e os quatro prédios administrativos do banco estão fechados, segundo a entidade.

Continua após a publicidade

As gigantes do varejo que quebraram

Como começou a greve na Caixa Econômica Federal?

A paralisação começou em 10 de setembro, após os funcionários rejeitarem a proposta apresentada pela Caixa. O banco havia oferecido um prêmio de 3 mil reais, vinculado ao Índice de Eficiência Operacional (IEO) alcançado em junho de 2026.

A proposta inicial também previa o pagamento, em 18 de setembro, do salário reajustado, da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), do Super Caixa e do prêmio.

Continua após a publicidade

Na primeira versão, a Caixa propunha elevar de 6,5% para 8% o teto de sua participação no custeio do Saúde Caixa. Também previa antecipar sua parcela da 13ª mensalidade de 2028, 2029 e 2030 para contribuir com a cobertura do déficit do plano.

A nova rodada de negociações ainda não significa o fim da paralisação. A decisão caberá aos funcionários, que irão votar a proposta da Caixa na próxima segunda-feira. Até a assembleia, portanto, a greve continua.

Continua após a publicidade

Confira a linha do tempo da greve

  • 10/9: Primeiro dia da greve. Em São Paulo, Osasco e região, 245 das 299 agências da Caixa permaneceram fechadas, além dos quatro centros administrativos do banco na capital paulista: Sé, Brás, São Joaquim e Paulista.
  • 10/9: No mesmo dia, a Caixa apresentou nova proposta, classificada pelo banco como final. Em caso de rejeição, a instituição afirmou que ingressaria com dissídio.
  • 11/9: Em assembleia, os empregados rejeitaram a proposta da Caixa.
  • 11/9: A Caixa informou que, devido ao fim da vigência do ACT em 31 de agosto e à rejeição da proposta, adotaria medidas administrativas para suspender direitos e o Saúde Caixa.
  • 12/9 e 13/9: Sindicato, Contraf-CUT e demais entidades pressionaram pela retomada das negociações. A Contraf-CUT enviou ofício cobrando a reabertura da mesa, a manutenção da ultratividade e dos direitos previstos no ACT e do Saúde Caixa durante as negociações.
  • 13/9: Após a pressão das entidades, a Caixa recuou da suspensão dos direitos previstos na CCT e no ACT e aceitou reabrir as negociações.
  • 14/9: A greve ganhou força em São Paulo, Osasco e região. Na base do sindicato, 268 dos 283 locais de trabalho ficaram fechados, cerca de 95%. Mais de 700 empregados participaram de ato na Avenida Paulista.
  • 15/9: Após nova cobrança do sindicato, a Caixa convocou uma mesa de negociação para esta quarta-feira.
  • 17/9: A Caixa apresentou uma nova proposta e o sindicato marcou assembleia para o dia 21 de setembro. Até lá, a greve continua.
Publicidade
TAGS:
Bancos
Caixa Econômica Federal
Economia
Empresa
greve
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).