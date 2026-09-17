A nova data que pode pôr fim à greve na Caixa Econômica Federal

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A Caixa Econômica Federal apresentou uma nova proposta aos funcionários em greve, focando em mudanças no Saúde Caixa, como mensalidades e limite de contribuição familiar. A oferta, que também aborda trabalho remoto e piso de TI, será votada em assembleia virtual no dia 21 de setembro. A paralisação continua até lá.

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A Caixa Econômica Federal apresentou, na madrugada desta quinta-feira, 17, uma nova proposta aos funcionários em meio à greve iniciada no dia 10 de setembro. A principal mudança está no Saúde Caixa, com alterações nas mensalidades e no limite de contribuição do grupo familiar. O Sindicato dos Bancários informou a VEJA Negócios que a proposta será votada pelos empregados em assembleia virtual na próxima segunda-feira, 21. Procurada, a Caixa não retornou sobre o assunto.

Na nova proposta, a Caixa mantém o modelo solidário do Saúde Caixa, sem cobrança diferenciada por faixa etária. Em 2026, não haverá reajuste nas mensalidades, e o banco assumirá o déficit do plano. A partir de 2027, a contribuição do titular será de 3,7% da remuneração-base, enquanto a de dependentes diretos será de 560 reais.

Para filhos de 21 a 24 anos, classificados como dependentes indiretos, a mensalidade será de 660 reais. Para filhos de 24 a 27 anos e pais e mães remanescentes, o valor será de 900 reais. O limite de contribuição do grupo familiar, formado pelo titular e pelos dependentes diretos, passará de 8% para 9%. Na oferta inicial, a Caixa estimava um teto de 8%, ante os 6,5% previstos anteriormente.

A Caixa manteve em 3 mil reais o prêmio oferecido aos funcionários. A nova proposta também inclui alterações em outros pontos, como trabalho remoto e piso da área de tecnologia da informação (TI).

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O Sindicato dos Bancários afirmou que a proposta será submetida à aprovação dos empregados em assembleia virtual na próxima segunda-feira, 21, das 11h às 18h. “Até a data da assembleia, a greve continua”, afirma a entidade em nota.

No site do sindicato, não há manifestação marcada para esta quinta-feira, 17. A greve se concentra principalmente em São Paulo e Osasco. Na base do sindicato, que reúne São Paulo, Osasco e região, 292 das 299 agências da Caixa e os quatro prédios administrativos do banco estão fechados, segundo a entidade.

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As gigantes do varejo que quebraram

Como começou a greve na Caixa Econômica Federal?

A paralisação começou em 10 de setembro, após os funcionários rejeitarem a proposta apresentada pela Caixa. O banco havia oferecido um prêmio de 3 mil reais, vinculado ao Índice de Eficiência Operacional (IEO) alcançado em junho de 2026.

A proposta inicial também previa o pagamento, em 18 de setembro, do salário reajustado, da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), do Super Caixa e do prêmio.

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Na primeira versão, a Caixa propunha elevar de 6,5% para 8% o teto de sua participação no custeio do Saúde Caixa. Também previa antecipar sua parcela da 13ª mensalidade de 2028, 2029 e 2030 para contribuir com a cobertura do déficit do plano.

A nova rodada de negociações ainda não significa o fim da paralisação. A decisão caberá aos funcionários, que irão votar a proposta da Caixa na próxima segunda-feira. Até a assembleia, portanto, a greve continua.

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Confira a linha do tempo da greve

10/9: Primeiro dia da greve. Em São Paulo, Osasco e região, 245 das 299 agências da Caixa permaneceram fechadas, além dos quatro centros administrativos do banco na capital paulista: Sé, Brás, São Joaquim e Paulista.

10/9: No mesmo dia, a Caixa apresentou nova proposta, classificada pelo banco como final. Em caso de rejeição, a instituição afirmou que ingressaria com dissídio.

11/9: Em assembleia, os empregados rejeitaram a proposta da Caixa.

11/9: A Caixa informou que, devido ao fim da vigência do ACT em 31 de agosto e à rejeição da proposta, adotaria medidas administrativas para suspender direitos e o Saúde Caixa.

12/9 e 13/9: Sindicato, Contraf-CUT e demais entidades pressionaram pela retomada das negociações. A Contraf-CUT enviou ofício cobrando a reabertura da mesa, a manutenção da ultratividade e dos direitos previstos no ACT e do Saúde Caixa durante as negociações.

13/9: Após a pressão das entidades, a Caixa recuou da suspensão dos direitos previstos na CCT e no ACT e aceitou reabrir as negociações.

14/9: A greve ganhou força em São Paulo, Osasco e região. Na base do sindicato, 268 dos 283 locais de trabalho ficaram fechados, cerca de 95%. Mais de 700 empregados participaram de ato na Avenida Paulista.

15/9: Após nova cobrança do sindicato, a Caixa convocou uma mesa de negociação para esta quarta-feira.

17/9: A Caixa apresentou uma nova proposta e o sindicato marcou assembleia para o dia 21 de setembro. Até lá, a greve continua.