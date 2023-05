A nova crítica de Lula a Campos Neto: “Ele tem compromisso com Bolsonaro”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a tecer duras críticas à condução da política monetária do Brasil e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em coletiva depois da coroação do Rei Charles III, em Londres, os ataques foram direcionados a uma fala antiga do executivo-chefe da autarquia. Campos Neto afirmou, no final de março, que a taxa de juros brasileira precisaria chegar a 26,5% para que a entidade pudesse cumprir a atual meta de inflação para o ano, fixada em 3,25%. “Está louco?”, questionou Lula neste sábado, 6. “Esse cidadão não pode estar falando a verdade. Se eu, como presidente da República, não posso reclamar dos equívocos dele, quem vai reclamar? O presidente americano?”, concluiu.

Lula voltou a afirmar que não discute a autonomia do Banco Central, mas que a entidade não é intocável. O presidente usou como exemplo a gestão de Henrique Meirelles frente ao BC, em seus dois primeiros mandatos. Segundo ele, o presidente do Banco Central tinha responsabilidade de discutir com o governo. “Eu duvido que esse cidadão tem mais autonomia do que tinha o Meirelles. Só que o Meirelles tinha responsabilidade de ter um governo discutindo com ele. Esse cidadão não tem. Ele não tem nenhum compromisso comigo. Ele tem compromisso com o Brasil? Não tem. Ele tem compromisso com o outro governo que o indicou, e isso é importante ficar claro. Ele tem compromisso com quem gosta de taxa de juro alta. Não há outra explicação”, disse o chefe do Executivo.

Na última quarta-feira, 3, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC decidiu manter a taxa Selic a 13,75% ao ano. A entidade ressaltou em seu comunicado que vai permanecer firme no combate à inflação e que pode voltar a aumentar os juros no país caso o processo de desinflação não transcorra como o esperado, embora tenha classificado que este cenário é o menos provável no momento.

Lula afirmou que a lei que aprovou a independência do Banco Central prevê que a entidade tenha compromisso com o combate à inflação, à geração de empregos e ao crescimento econômico. O presidente ainda destacou que é preciso conceder crédito à população e às empresas. “Com os juros a 13,75%, os outros dois não serão cumpridos. É por isso eu faço críticas a política de juros. Eu preciso de um país em que os bancos públicos tenham capacidade de emprestar. Se não tiver dinheiro circulando, não tem crescimento econômico. […] Os varejistas, os empresários e os trabalhadores não suportam mais a taxa de juros. O desemprego começa a mostrar sua cara no comércio. Se quiser gerar emprego no país, vai precisar de crédito, se não, o país não cresce”, finalizou.