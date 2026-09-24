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A nova aposta do Bradesco Saúde para crescer no mercado de planos

Operadora amplia plano voltado a PMEs e chega ao Rio após aumentar em 14,4% sua base de beneficiários do segmento no estado

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 08h30 | Atualizado em 24 set 2026, 12h14
Auditório com público assistindo a dois homens no palco, um de terno e outro de muletas, falando ao microfone. Ao fundo, um telão exibe Bradesco Saúde Efetivo Plus Rio de Janeiro e uma mulher sorrindo com um tablet. Há banners do evento nas laterais
Carlos Marinelli, CEO da Bradsaúde e Flavio Bitter, diretor-geral da Bradesco Saúde (Bradsaúde/Divulgação)
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A Bradesco Saúde está ampliando sua aposta nas pequenas e médias empresas para crescer no mercado de planos de saúde. A companhia lança nesta quinta-feira, 24, no Rio de Janeiro, o Efetivo Plus, produto voltado a PMEs que combina cobertura nacional com uma rede de atendimento definida de acordo com as características de cada região.

O Rio é mais uma etapa de uma estratégia iniciada em 2025. O plano já está disponível em São Paulo, incluindo capital e interior, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia. Agora, passará a atender toda a Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A expansão ocorre após a operadora registrar crescimento de 14,4% na base de beneficiários do Seguro para Pequenos Grupos (SPG), segmento que abrange as PMEs, no estado do Rio durante o primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. “O segmento PME ainda tem espaço relevante para expansão. Estudamos a realidade e o potencial de cada região, para montar um produto atraente, com preço acessível, rede com nomes desejados na praça local, além de contar com cobertura nacional”, afirma Flavio Bitter, diretor-geral da Bradesco Saúde.

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A estratégia da companhia consiste em desenvolver produtos com características regionais, levando em consideração fatores como atividade econômica, abertura de empresas e concentração de pequenos negócios. A ideia é adequar a rede credenciada às demandas de cada mercado sem abrir mão da cobertura nacional. No Rio, um dos fatores que sustentam a aposta é o crescimento do empreendedorismo. Dados da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) citados pela companhia mostram que a abertura de empresas aumentou 19% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

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O estado reúne cerca de 2 milhões de pequenos negócios ativos. No Brasil, são mais de 24 milhões de CNPJs com esse perfil, mercado que a Bradesco Saúde pretende explorar com a expansão de seu portfólio voltado às PMEs.

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