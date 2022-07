A nova aposta de Joe Biden para conter a inflação recorde

Com a base mobilizada, líderanças democratas nos Estados Unidos apostam em uma nova medida para não só aliviar os efeitos inflacionários na economia americana como também lançar uma imagem positiva que ajude na manutenção da liderança do partido no Congresso. A cerca de três meses para as eleições o presidente Joe Biden firmou o acordo com o líder no Senado, Chuck Schumer, e o senador até então dissidente às votações do partido, Joe Manchin. A Lei de Redução da Inflação (Inflation Reduction Act, no original) – um gasto populista para os críticos e uma medida histórica para os apoiadores políticos – prevê o aporte de 433 bilhões de dólares ao longo de 10 anos.

Já prevendo efeitos no curto prazo, a legislação requer 64 bilhões de dólares para expandir o programa de assistência médica (o Affordable Care Act) por três anos, até 2025, além de possibilitar negociar os preços dos medicamentos, fixando um teto de custos em 2.000 dólares. A longo prazo, o projeto de lei também prevê a redução dos custos de energia, com um pacote de 369 bilhões de dólares para o aumento da produção de energia verde e a redução das emissões de carbono em cerca de 40% até 2030. Alguns pontos citados no projeto incluem a fabricação nacional de painéis solares, bem como incentivos fiscais para veículos elétricos.

A conta seria paga, sobretudo, pelas grandes corporações, com imposto mínimo de 15%. Retomando o lema da campanha em 2020, Biden defendeu nesta quinta-feira, 28, em coletiva de imprensa, o aumento de imposto para quem ganha acima de 400 mil dólares por ano. A Lei de Redução da Inflação, se aprovada, seria uma paliativo em relação ao frustrado e trilionário projeto de lei Build Back Better, derrotado com a falta de apoio do senador Manchin.

A estimativa é arrecadar cerca de 739 bilhões dólares em receita tributária, não contabilizando apenas a taxa de 15% do imposto corporativo. O projeto prevê medidas como investir 80 bilhões de dólares para aumentar a fiscalização do órgão equivalente à Receita Federal (a Internal Revenue Service), para fechar a “lacuna fiscal” entre o que as pessoas e as empresas “devem” e o que realmente “pagam”. Ou seja, para aumentar a arrecadação tributária.

Inflação recorde

Uma taxa inflacionária de 9,1% no acúmulo de 12 meses é um indicador inédito nas últimas quatro décadas nos Estados Unidos. A política monetária do Federal Reserve – BC dos EUA – em aumentar a taxa básica de juros para conter a escalada de preços não tem efeito imediato — necessário ao Partido Democrata nesse período pré-eleições. O intervalo de tempo médio é de três trimestres para o impacto máximo da política do Banco Central. “Nos Estados Unidos e no mundo, durante o auge da pandemia, houve queda no nível de consumo, de produção e da economia como um todo. Isso estava sendo superado. Quando veio a Guerra na Ucrânia, entramos novamente em um cenário de incerteza”, menciona Diego de Vasconcelos, mestre em economia pela UFRGS.