A natureza que virou ativo nos imóveis de alto padrão

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As “florestas de bolso” transformam empreendimentos de alto padrão em espaços mais verdes e funcionais, combatendo o calor e absorvendo chuvas. Essa tendência no mercado imobiliário brasileiro e global, inspirada em projetos como o Bosco Verticale, agrega valor e bem-estar, tornando as cidades mais agradáveis e resilientes.

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No canteiro de obras do Parque Global, megaempreendimento às margens do Rio Pinheiros, em São Paulo, as torres de até 47 pavimentos em construção dividem espaço com algo menos habitual em uma obra desse porte. Entre máquinas, estruturas de concreto e montes de terra, viveiros guardam centenas de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. Há, inclusive, um pequeno bosque de ipês que começa a ganhar forma. É o primeiro sinal da paisagem que deverá nascer ali. Mais do que ocupar os jardins entre os edifícios, a vegetação foi planejada para devolver à cidade um pouco da natureza que o concreto afastou. O movimento é a nova aposta do mercado imobiliário brasileiro, que passou a incluir as chamadas “florestas de bolso” em projetos de alto padrão. A proposta é reunir espécies nativas e reproduzir, em espaços delimitados, características de um ecossistema natural. Por trás da iniciativa estão o reconhecimento dos efeitos positivos das áreas verdes para o bem-estar e a busca das incorporadoras por atributos capazes de diferenciar os projetos e aumentar o valor dos imóveis.

Formado por cinco torres residenciais, áreas de lazer, centro de compras, hotel, hospital e instituições de ensino, o Parque Global dedicou ao verde uma escala incomum. Dos 44 000 metros quadrados destinados à área residencial, mais de um terço é ocupado por vegetação e solo permeável. Ao todo, 13 000 árvores serão distribuídas pelo complexo, que reúne cerca de 200 espécies nativas da Mata Atlântica, entre grumixamas, araçás, cabeludinhas e pitangas. Parte delas ficará concentrada em núcleos densos, com exemplares de diferentes portes e ciclos de desenvolvimento, numa tentativa de reproduzir a estrutura de uma mata natural. A escolha das espécies e a forma de plantio exigiram mudanças na execução do projeto, que passou a buscar fornecedores especializados e a preparar algumas árvores com antecedência. “Hoje, é inaceitável desenvolver empreendimentos de luxo sem integrá-los ao verde”, diz Ana Paula Dominguez, gerente de ESG da incorporadora Benx, responsável pelo Parque Global. “É um valor que traz benefícios tanto para o usuário quanto para a cidade.”

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A mudança representa uma ruptura com o paisagismo tradicional, em que árvores, gramados e jardins são usados apenas para compor a estética e as áreas de lazer. Na nova abordagem, a vegetação entra no projeto como elemento funcional, com papel na criação de sombra, no conforto térmico, na absorção da água da chuva e na atração de fauna. Na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, o Salma Tower leva a vegetação para dentro de um edifício corporativo. O prédio distribui bosques suspensos pelos dezesseis pavimentos, com 1 760 metros quadrados de jardins e 22 000 plantas. Trata-se de um modelo semelhante ao Cidade Aruna, complexo imobiliário em Maringá (PR). Ainda em obras, prevê pequenas florestas de bolso em cada pavimento, além de paredes verdes, com espécies escolhidas pela capacidade de produzir sombra e amenizar o calor. “O mercado de luxo está se voltando para a simplicidade”, diz Ra­phael Ferreira, CEO da PRC Empreendimentos, incorporadora responsável pelo Cidade Aruna. “Hoje, não é mais só o mármore e o pé-direito alto que definem um empreendimento. A experiência com a natureza também passou a fazer parte desse valor.” Na Vila Olímpia, em São Paulo, o complexo Seed, da incorporadora Gamaro, seguiu caminho semelhante ao criar uma praça público-pri­vada e um riacho artificial entre os edifícios. “A ideia é introduzir na cidade fragmentos da vegetação original, com alta diversidade e um adensamento semelhante ao de uma mata jovem natural”, afirma o botânico e paisagista Ricardo Cardim, criador do conceito e responsável pelo projeto.

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Além de reproduzir a estrutura de uma mata, a floresta de bolso é pensada para cumprir funções ambientais dentro da cidade. A vegetação ajuda a reter a água da chuva, criar sombra, reduzir o calor do entorno e oferecer alimento e abrigo para aves e insetos. As árvores também devolvem água à atmosfera por meio da transpiração. Cada planta de grande porte pode liberar cerca de 400 litros de água por dia em forma de vapor, contribuindo para o resfriamento do ambiente. A combinação dessas funções ajuda a reduzir os efeitos da impermeabilização do solo, das ilhas de calor e da perda de biodiversidade. Diante do agravamento da crise climática e da maior ocorrência de eventos extremos, a técnica também vem ganhando espaço como política pública. Só na cidade de São Paulo, já existem dezoito florestas de bolso, a última delas composta de cerca de 1 000 mudas nativas plantadas na alça do Viaduto Pires do Rio, na Zona Leste. O avanço indica que a técnica deixou de estar restrita a experiências isoladas e passou a ser considerada uma alternativa para tornar as cidades lugares melhores para viver.

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A ideia de incorporar natureza exuberante a projetos imobiliários e urbanísticos já está disseminada em metrópoles avançadas. Paris, na França, e Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos, estão entre as cidades que adotam iniciativas do tipo. Inspiradas no método criado pelo botânico japonês Akira Miyawaki, essas metrópoles multiplicaram espaços que combinam alta densidade de espécies nativas com o objetivo de acelerar a formação de florestas. Um dos pioneiros do movimento foi o projeto Bosco Verticale, em Milão, na Itália. O condomínio residencial foi concebido para integrar a vegetação à própria arquitetura, com varandas dimensionadas para permitir o crescimento das copas e um sistema próprio de irrigação. Inaugurado em 2014, reúne duas torres de 80 e 112 metros de altura, com 800 árvores, 5 000 arbustos e 15 000 plantas no total. A vegetação equivale a cerca de 30 000 metros quadrados de bosque. “A ideia toda se baseia em considerar as plantas como componente de nossos edifícios, e não como uma decoração”, diz Stefano Boeri, arquiteto italiano autor do Bosco Verticale.

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Os efeitos positivos da vegetação sobre o ambiente urbano foram confirmados por um amplo estudo realizado pelo Museu de História Natural de Londres e divulgado em agosto. Mais de 11 milhões de registros coletados por uma rede de sensores mostraram que, durante uma histórica onda de calor em julho, o solo nas áreas arborizadas chegou a ficar 10 graus mais frio que o entorno. O resultado não significa que qualquer árvore produza isoladamente essa diferença, mas evidencia o impacto da combinação entre cobertura vegetal, sombra, umidade e permeabilidade sobre o microclima. A vantagem das florestas de bolso é justamente poder reproduzir essas funções em espaços onde a criação de um parque convencional seria inviável. Em vez de depender de grandes extensões contínuas, a vegetação pode ocupar canteiros e áreas subutilizadas e, assim, se espalhar pela cidade. “O potencial é enorme, é possível fazer faixas de plantio em apenas 9 metros quadrados”, afirma Rubén Casas, professor de estudos urbanos da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Para as incorporadoras, a descoberta é que o verde significa muito mais do que beleza. Ele proporciona conforto, bem-estar e uma nova percepção de valor para os imóveis.

Publicado em VEJA, setembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 30