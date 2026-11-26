A mudança que vai mexer com milhares de empresas certificadas no país
ABNT atualizou versão brasileira de certificação corporativo internacional
Cerca de 17 mil organizações brasileiras certificadas na ISO 9001, uma das normas de gestão da qualidade mais adotadas no mundo, terão até setembro de 2029 para migrar para a nova edição se quiserem manter o certificado.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) vai lançar oficialmente no dia 30, na Fiesp, uma atualização da versão brasileira da norma, ABNT NBR ISO 9001:2026. A edição anterior era de 2015.
O selo indica se os sistemas de gestão de uma empresa atendem aos requisitos estabelecidos por normas reconhecidas internacionalmente.
A norma não é obrigatória por lei, mas o certificado costuma ser exigido por clientes e em contratos. A capacitação de profissionais para a nova versão já está em andamento.