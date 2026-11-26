Cerca de 17 mil organizações brasileiras certificadas na ISO 9001, uma das normas de gestão da qualidade mais adotadas no mundo, terão até setembro de 2029 para migrar para a nova edição se quiserem manter o certificado.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) vai lançar oficialmente no dia 30, na Fiesp, uma atualização da versão brasileira da norma, ABNT NBR ISO 9001:2026. A edição anterior era de 2015.

O selo indica se os sistemas de gestão de uma empresa atendem aos requisitos estabelecidos por normas reconhecidas internacionalmente.

A norma não é obrigatória por lei, mas o certificado costuma ser exigido por clientes e em contratos. A capacitação de profissionais para a nova versão já está em andamento.