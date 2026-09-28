Pesquisa mostra mudança no otimismo dos brasileiros com a economia na reta final da eleição

O brasileiro está mais otimista com o futuro da economia na reta final da eleição. É o que mostra a 16ª rodada da pesquisa BTG/Nexus: 46% dos eleitores acreditam que a situação econômica do país vai melhorar nos próximos seis meses, o maior percentual registrado desde o início da série, em março. Ao mesmo tempo, a parcela que prevê piora caiu para 19%, também o menor patamar da série.

O movimento ganhou força nas últimas semanas. Em 20 dias, a expectativa de melhora passou de 36% para 46%, uma alta de dez pontos percentuais. No sentido oposto, o pessimismo recuou de 29% para 19% no mesmo período.

Nas duas últimas semanas da corrida eleitoral, o governo Lula lançou mão de medidas com repercussão econômica, como o aumento de 15% no Bolsa Família, a proibição de bets, prorrogação da subvenção do diesel e uma nova edição do programa de renegociação de dívidas.

O que mudou na percepção sobre a economia?

Apesar da melhora nas expectativas, a avaliação sobre a situação atual do país permanece predominantemente negativa. Na rodada mais recente, 51% consideram a economia brasileira ruim ou péssima, enquanto 30% a classificam como regular e 17% como ótima ou boa. O percentual que avalia negativamente a economia está acima de 50% desde meados de agosto.

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O contraste aparece justamente quando a pergunta deixa de tratar do presente e passa a abordar os próximos seis meses: a percepção sobre a situação atual continua majoritariamente negativa, mas a expectativa de melhora alcançou o maior nível da série histórica.

E o que os brasileiros esperam para a própria situação financeira?

O otimismo também aparece quando os entrevistados projetam a própria situação financeira. 51% acreditam que sua condição financeira vai melhorar nos próximos seis meses, o maior percentual registrado pela pesquisa. A parcela que espera piora caiu para 12%.

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Segundo André Jácomo, diretor de pesquisa da Nexus, os dados indicam que a percepção sobre o presente da economia mudou pouco desde o início da série, enquanto as expectativas para o futuro ficaram mais positivas.

A pesquisa BTG/Nexus foi realizada pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados por telefone, entre os dias 25 e 27 de setembro, com 2.000 pessoas. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07557/2026.

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